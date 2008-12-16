FREEMAIL дарит интернет-пользователям новою услугу – возможность обмениваться до 10 Гб информации в неделю - в считанные секунды и бесплатно

Похоже, потребность во флешках, дисках и других носителях скоро отпадёт – на смену им приходит электронная почта. Теперь FREEMAIL предоставляет украинским Интернет-пользователям возможность не только быстро и качественно поддерживать связь с нужными людьми, но и пересылать большие файлы – фильмы, музыку, фотоальбомы, графику и объёмные документы. Всё это - в считанные секунды и бесплатно.

Наверное, каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда большой файл не хотел отправляться по почте. Фильмы, музыка, фотоальбомы, презентации, отсканированные конспекты, книги - такие объёмы информации были не под силу электронной почте.

Конечно, информацию можно выложить на файлообменнике. Но и здесь свои нюансы: то файл порежь, то код введи, то деньги заплати, то скачивает их неизвестно кто. Например, чтобы отправить другу редкий фильм, нужно порезать-залить-собрать 1,5 Гб информации! Такие манипуляции могут затянуться на несколько часов, так что под конец никаких фильмов не захочешь.

Может быть и другая ситуация: весь день или вечер уходит на подготовку важной деловой презентации - с видео, фотографиями, впечатляющими эффектами. Когда же приходит время отправлять её начальнику или партнерам, возникают проблемы: выслать презентацию мешает ограничение размера вложений в почте. Таким образом, из-за лишнего мегабайта информацию приходится упаковывать на флешку или диск и доставлять лично. И хорошо, если это географически выполнимая миссия, но бывает же всё наоборот.

Теперь пользователи электронной почты FREEMAIL не ограничены в общении и могут забыть о проблемах с передачей файлов. Отправить фильм? Да хоть пять фильмов! Каждый пользователь может отправлять до 10 Гб информации в неделю, а это около 5 фильмов в DVD качестве. Музыкальные клипы? Сотню, так точно: клипы весят около 50 Мб, так что еще и пару альбомов любимой музыки и десяток электронных книг можно вложить. Теперь по FREEMAIL можно отправлять любые большие файлы: и фильмы, и музыку, и презентации, и ролики, и книги – все, что раньше приходилось записывать на физические носители.

А для тех, у кого ограничен зарубежный трафик, FREEMAIL стал настоящим подарком – попросишь друга скачать все что надо и по почте переслать – вот решена проблема. Ведь FREEMAIL – бесплатная украинская электронная почта.

Работает все предельно просто: выбираешь ссылку «Послать файлы», загружаешь их, вводишь e-mail своих адресатов и отправляешь файлы. А получателю только и нужно, что проверить на своей виртуальной флешке e-Disk папку «Принятые файлы» и скачать их оттуда. Это быстрая и полностью безопасная система: ссылка, по которой можно скачать файл, доступна только отправителю и получателю письма в течение одной недели.

Благодаря новому сервису, украинские Интернет-пользователи смогут за считанные секунды отправлять файлы таких размеров, доставка которых без материальных носителей ранее была невозможна. Такая услуга позволит не только облегчить ведение дел, но и наладить общение с деловыми партнерами и друзьями, а также существенно сэкономит драгоценное время.

Справка о FREEMAIL.

FREEMAIL – самая популярная украинская электронная почта, которая обслуживает 4,4 млн. почтовых ящиков и имеет наибольшую базу украинских пользователей.

FREEMAIL отличается высоким сервисно-технгологическим уровнем: почта имеет мощную защиту от спама благодаря внедрению уникальных спам-фильтров, скорость доставки письма меньше одной секунды. Все пользователи FREEMAIL могут бесплатно и бессрочно хранить свой файлы на виртуальной флешке e Disk. К услугам клиентов FREEMAIL – квалифицированная служба поддержки, которая работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

В 2007г. на Международном фестивале-конкурсе «Выбор года - 2007» в Украине электронная почта FREEMAIL стала «Украинской электронной почтой года».