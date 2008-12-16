Верховный Суд признал за обществом «Знания» право собственности на принадлежащую ему гостиницу

Киев. 16 декабря. УНИАН. Верховный Суд Украины 9 декабря т.г. признал за Всеукраинским обществом «Знания» право собственности на принадлежащую ему гостиницу, которая находится по ул. Никольско-Ботанической, 31 возле Ботанического сада в Киеве.

Об этом сегодня сообщил адвокат, представитель интересов общества «Знания» в суде Анатолий МОРОЗ на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, 9 декабря т.г. Верховным Судом Украины отменено четыре решения – решение Хозяйственного суда Киева, Киевского апелляционного хозяйственного суда и два решения – постановления Высшего хозяйственного суда Украины.

«По сути, оставлены в силе решения Хозяйственного апелляционного суда Киева о признании права собственности за обществом «Знания». Таким образом, после полуторагодичного витка событий мы хотим констатировать, что в Украине есть правосудие», - сказал А.МОРОЗ.

В свою очередь глава правления Всеукраинского общества «Знания» Василий КУШЕРЕЦ отметил, что с конца 2006 года, когда началось отстаивание гостиницы, общество прошло 19 судов. Он добавил, что на сегодня гостиница функционирует, как и работала во время судебных разбирательств.

Как сообщал УНИАН, Всеукраинская общественная организация ООО «Знания» Украины заявляла о незаконном захвате принадлежащей обществу гостиницы «Знання» по ул. Никольско-Ботанической, 31 возле Ботанического сада в Киеве.

Как сообщил адвокат, глава Ревизионной комиссии ВОО ООО «Знания» Украины Анатолий МОРОЗ, интерес к имуществу Общества определен намерением строительной компании построить на земельном участке между жилым домом и гостиницей, площадью около 1 тыс. кв. м, жилищно-офисный комплекс.

По его словам, после отказа ООО «Знания» дать разрешение на пристройку к помещению многоэтажного дома строительной компанией «был запущен механизм использования судебных решений в вопросе получения имущества».

Справка УНИАН. ООО “Знания” – общественная, научно-просветительская организаций, основанная 16 января 1948 года как общество по распространению политических и научных знаний в УССР.

Общество занимается разработкой и внедрением новых информационно-образовательных технологий.

С 1999 года Общество возглавляет президент – академик НАН Украины Василий КРЕМЕНЬ.