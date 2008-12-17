Сегодня отмечается Международный день против насилия по отношению к работникам секса

Киев. 17 декабря. УНИАН. Сегодня, 17 декабря, во второй раз в Украине и шестой раз в мире отмечается Международный день против насилия по отношению к секс-работникам.

Об этом сообщил руководитель программ политики и адвокации “Международного Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине” Павел СКАЛА на пресс-конференции в УНИАН.

“Второй год подряд в этот день секс-работники и небезразличные к проблеме люди в Украине призывают общество к уважению человеческого достоинства лиц, вовлеченных в коммерческий секс, недопустимость дискриминации и противодействия насилию по отношению к одной из наиболее маргинализированных категорий нашего населения”, - сказал П.СКАЛА. Он отметил, что сегодня они впервые получили случай публично говорить о проблемах людей секс-бизнеса.

Так, П.СКАЛА обратил внимание на масштабы распространения в Украине заболевания ВИЧ/СПИД из-за системных нарушений прав уязвимых к ВИЧ-инфекции категорий населения, и в частности секс-работниц. По его словам, узнав о том, чем занимаются такие девушки, им всячески будут ограничивать доступ к медико-социальным и профилактическим услугам - общество фактически отгораживается от них из-за устоявшихся стереотипов.

В то же время, сказал П.СКАЛА, по официальным данным Украинского СПИД-центра во второй половине 2008 года половой путь распространения ВИЧ-инфекции в Украине впервые превысил инъекционный – по состоянию на ноябрь соотношение составляло 42% на 37%. Именно поэтому ряд международных и отечественных благотворительных организаций приобщились к оказанию помощи секс-работницам, которые больше всего попадают под угрозу заболевания, и благодаря помощи Глобального фонда борьбы со СПИДом уже удалось охватить свыше 29 тыс. женщин из секс-бизнеса.

Со своей стороны, представительница ВБО “Всеукраинская ассоциация уменьшения вреда” Ирина МИШИНА сообщила, что, по разным экспертным оценкам, в Украине сегодня насчитывается от 110 до 250 тыс. женщин, вовлеченных в коммерческий секс. Однако углубление финансово-экономического кризиса, по ее мнению, неминуемо приведет к существенному увеличению их количества, и соответствующие тенденции активисты организации уже фиксируют в разных городах Украины.

В то же время И.МІШИНА отметила, что они не выступают за легализацию проституции, поскольку для этого необходимо внести много изменений в ряд законодательных актов, предусмотреть социальные гарантии, защиту и т. п., а для этого необходимо много во времени. А также, убеждена она, в нашем обществе это может нанести больше вреда, чем пользы - большинство женщин не планируют всю жизнь работать в секс-индустрии и побоятся огласки своего рода занятий.

“Мы не требуем каких-то особых прав для секс-работниц. Мы требуем соблюдения их основных конституционных прав и свобод, а также прекращения насилия”, - подчеркнула И.МІШИНА. Она заметила, что, привлекая внимание общественности к этой проблеме, активисты, в первую очередь, хотят дать людям право выбора – оставаться в секс-бизнесе или найти другие пути заработка.