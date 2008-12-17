Видеоканал Metrovision к концу 2009 г. планирует вещать на 20 станциях столичного метрополитена

Киев. 17 декабря. УНИАН. Информационно-развлекательный видеоканал Metrovision (комплекс проекторов в метрополитене, ведущих одновременный показ на широкоформатных экранах, расположенных на платформах ожидания поездов) к концу 2009 г. планирует вещать на 20 станциях «Киевского метрополитена».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор по развитию видеоканала Таисия МЕЛЬНИК.

По ее словам, первой станцией столичного метро, на которой появилось проецирующее изображение Metrovision, полгода назад стала станция «Политехнический институт». На сегодня канал присутствует на пяти станциях – добавились «Майдан Незалежности», «Крещатик», «Площадь Льва Толстого», «Театральная».

«В 2009 г. мы планируем появиться еще на 15 станциях – по 2 ежемесячно», - сообщила она. По данным Т.МЕЛЬНИК, общая сеть видеоканала предполагает охват около 30 станций метро, чего планируется достичь в 2010 г.

Как сообщила Т.МЕЛЬНИК, видеоканал позиционирует себя как информационно-развлекательный. Его контент – это 60% информации и 40% рекламы. Общее время вещания в день - 16 часов. При этом информация носит развлекательный и позитивный характер, главным образом, это – общие новости, новости моды, кино, спорта, прогноз погоды и т.п. Для информационного наполнения Metrovision сотрудничает с рядом ведущих телевизионных каналов Украины. По ее словам, Metrovision – это аналог кабельного телевидения, доступного пассажирам вне дома.

Как отметил консультант канала Святослав СТЕПКИН, реклама на данных носителях доступнее, чем на плазменных телеэкранах, установленных на станциях метрополитенов, при этом контакт с людьми достигается максимальный, поскольку проекторы транслируют изображение на путевую стену – напротив платформы, где стоят люди в ожидании поезда.

В свою очередь, начальник управления непрофильных доходов КП «Киевский метрополитен» Сергей СОЛДАТЕНКО отметил, что при приближении поезда вещание будет останавливаться, и на проецируемом экране будет появляться предупреждение о приближении. По его словам, метрополитен и видеоканал заключили долгосрочный контракт о сотрудничестве.

Справка УНИАН. Первые проецируемые экраны появились на станции «Политехнический институт» 13 июня 2008 г. Основные виды рекламы в метрополитене на сегодня: щиты на платформах, лайт-боксы на эскалаторах, плазменные панели на станциях.