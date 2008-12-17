Киев, 17 декабря. УНИАН. В Киеве состоялась презентация философского романа-сказки «Магическая книга», воспринятая критиками как украинский ответ произведениям о волшебнике Гарри Поттере.

Как сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН авторы книги Назип ХАМИТОВ и Светлана КРЫЛОВА, это произведение, изданное под псевдонимом Нэз и Лана СВЕТЛЫЕ, стало художественным продолжением всех их предыдущих философских работ.

«Философия в образах является не только более доступной, но и более глубокой. Наши философские идеи оживают в образах», - сказал Н.ХАМИТОВ.

Авторы подчеркнули, что не преследовали цели добиться ассоциации с произведениями о волшебнике Гарри Поттере. «У нас совершенно другая концепция. Для того, чтобы изменить жизнь нужна не волшебная палочка, а нужно совершать поступки. Только через магию творчества и сотворчества можно изменить мир», - отметил он.

С.КРЫЛОВА и Н.ХАМИТОВ сообщили, что главными героями романа-сказки являются девочка Вики и мальчик Тики, которые во время грозы на чердаке дачи находят «Магическую книгу», которая переносит их в волшебный мир, с его приключениями и условиями для возвращения домой.

По мнению С.КРЫЛОВОЙ, книгу можно использовать в качестве сказкотерапии. «Мы являемся сторонниками того, что любое произведение должно заканчиваться катарсисом, то есть внутренним очищением», - пояснила она.

Авторы считают, что их произведение является аллегорией украинской жизни. «Дети, прочитав эту книгу, могут понять, что такое демократия, псевдодемократия, Президент и тоталитарный лидер», - отметил Н.ХАМИТОВ.

Книга иллюстрирована работами художника Оксаны ТЕРНАВСКОЙ. «В книге созданы настолько яркие и эмоциональные образы, и так много юмора, что работать было очень легко и в удовольствие», - отметила О.ТЕРНАВСКАЯ.

Сегодня же Н.ХАМИТОВ и С.КРЫЛОВА передали несколько "Магических книг" в один из киевских детских домов.

Книга издана издательством «Махаон-Украина» тиражом в три тысячи экземпляров, но уже сейчас планируется издать дополнительный тираж.