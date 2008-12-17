Colgate-palmolive сотрудничает с Willard по продвижению линии по уходу за кожей «Кашемир»

Киев – 16 декабря 2008 г. – Иногда, чтобы раздвинуть границы известного, нужно заглянуть внутрь коробки.

В ноябре Willard провел интерактивную BTL-программу, направленную на продвижение в точках продаж всех крупных городов Украины премиальной линии гелей для душа Colgate-Palmolive «Чистый Кашемир». Наши консультанты предлагали потребителям заглянуть внутрь многоуровневой чудо-коробки, чтобы необычным образом познакомиться с новым премиальным продуктом. В частности, посетителям предлагалось определить самый приятный для прикосновения образец ткани, из пяти образцов, представленных в промо-наборе.

Конечно же, таким образцом оказывался нежный и роскошный кашемир! Colgate-Palmolive использует экстракт кашемира и увлажняющего молочка в гелях для душа, чтобы сделать кожу нежной и гладкой – всего за 5 дней использования продукта. Эту информацию в творческой форме доносили до потребителей наши консультанты-промоутеры.

Willard произвел широкий спектр изысканных промо-материалов для точек продаж и запустил кампанию в максимально короткие сроки. Это стало возможным благодаря тому, что мы – агентство полного цикла и большинство работ выполняем собственными силами.

Мы подключили к программе более 100 магазинов по всей Украине, а также организовали работу гарячей телефонной линии в поддержку промо-акции.

Это второй проект, который Willard воплотил для Colgate-Palmolive этой осенью. В сентябре агентство организовало и провело интегрированную PR и BTL-акцию «Самая здоровая улыбка Украины» для бренда зубной пасты Colgate Total 12. В акции приняли участие тысячи людей по всей стране.

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Willard - рекламное и PR-агентство полного цикла с офисами в Киеве, Москве и Стамбуле. Основанное в 1997 году, сегодня агентство насчитывает более 100 сотрудников, которые предоставляют высокопрофессиональные услуги в области рекламы, BTL-активностей, связей с общественностью и правительством, тренингов и издательского дела.

Пресс-служба Willard

Анна Сердюк

anna.serdyuk@twg.com.ua

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