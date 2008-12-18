ВОМО “Наше будущее” 20 декабря проведет в Киеве благотворительную акцию ”Подари ребенку улыбку”

Киев. 18 декабря. УНИАН. Всеукраинская общественная молодежная организация “Наше будущее” 20 декабря в рамках празднования Дня Святого Николая проведет благотворительную акцию ”Подари ребенку улыбку” для детей-сирот, а на следующий день - балл “Потомок рода”, во время которого состоится церемония награждения талантливых детей, победителей соревнований в области искусства, науки, спорта, здоровья, моды и красоты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили организаторы мероприятий председатель правления ВОМО ”Наше будущее” Владимир ГАВРИШ и режиссер-постановщик Екатерина БРАЙКОВСКАЯ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Акция ”Подари ребенку улыбку” направлена на детей-сирот и детей из многодетных семей”, - сказал В.ГАВРИШ, отметив, что она пройдет в Кукольном театре на Европейской площади столицы, куда съедутся маленькие участники из Киева и области. Нынешняя акция является второй по счету, которая проводится в столице.

Праздник начнется в 9.00 - известные художники будут учить детей рисовать, кто пожелает – поучится вышиванию бисером, а совсем маленькие смогут поиграть. “Мы проводим эту акцию не просто чтобы подарить какую-то мгновенную минуту счастья, а мы делаем ее для того, чтобы дать, в первую очередь, ребенку возможность проявить свои способности, самореализоваться и самоусовершенствоваться”, - подчеркнул руководитель ВОМО ”Наше будущее”.

После творческой части дети посмотрят кукольное представление, пообедают в “Пузатой хате”, посмотрят кинофильм в кинотеатре “Киев” и получат подарки. “Несмотря на то, какой была программа на протяжении всего дня, дети ожидают феерического завершения - получение подарочка и того, что в нем”, - отметил В.ГАВРИШ. Он сообщил, что маленьких гостей будут ожидать конфеты и другие сладости.

Со своей стороны К.БРАЙКОВСКАЯ добавила, что нарисованные детьми рисунки организаторы акции планируют реализовать на аукционе 14 февраля, а полученные средства направить детским домам и многодетным семьям.

Кроме этого, она сообщила, что на следующий день, 21 февраля, также в Кукольном театре в 16.00 начнется балл “Потомок рода”, целью которого станет награждение грамотами и подарками самых талантливых детей Украины, победивших в конкурсе.

Организаторы, по словам К.БРАЙКОВСКОЙ, также пригласили на балл известных представителей политикума и шоу-бизнеса, которые своим присутствием смогут привлечь внимание общественности и будут содействовать развитию благотворительности. К тому же, эти гости могут прийти со своими детьми и принести их рисунки, которые также будут выставлены на аукционе 14 февраля.

К участию в акции привлекаются дети в возрасте от 4-х до 14 лет, хотя организаторы и не устанавливают жестких возрастных рамок, а приедут в столицу 300 маленьких гостей. Также акция ”Подари ребенку улыбку” пройдет в двух городах Волынской области, где в ней примут участие почти 800 детей.