Журнал «Корреспондент» назвал победителей в номинациях «Неожиданность года», «Банкрот года», «Ударник года»

14:14, 18 декабря 2008
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Киев. 18 декабря. УНИАН. Журнал «Корреспондент» назвал украинских деятелей в номинациях «Неожиданность года», «Банкрот года», «Ударник года».

На пресс-конференции в УНИАН главный редактор издания Виталий СЫЧ сообщил, что, по версии журнала, номинацию «Неожиданность года» получил мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ «за уверенную победу на мэрских выборах в столице, несмотря на целую когорту политических оппонентов-тяжеловесов».

«Банкротом года» редакция признала экс-председателя правления «Проминвестбанка» Владимира МАТВИЕНКО, «продавшего свой банк за 300 млн. долларов, несмотря на то, что совсем недавно, по словам его коллег, за этот же банк итальянцы предлагали ему почти в десять раз больше».

«Ударником года» журнал назвал министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО «за его вклад в начало полетов в Украине бюджетных авиалиний».

«Мы хотели отметить, что даже – по большому счету – столь незначительное достижение госчиновника как содействие приходу в страну бюджетных авиалиний на фоне полного бездействия остальных тянет на звание «Ударник года», - заявил В.СЫЧ. – И если бы это достижение было хотя бы несколько более значительным, мы бы всерьез рассматривали кандидатуру ВИНСКОГО на звание «Личность года» как протест против засилия политиканства и тотального отсутствия госуправления в стране».

Еще один человек, завершивший, по мнению редакции, доброе начинание – министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК, – получил номинацию «Революционер года» «за введение внешнего тестирования в школах».

Звание «Политический драматург» в этом году присвоено Савику ШУСТЕРУ, «выступления на ток-шоу которого и стали единственным смыслом существования украинских политиков».

Как отмечает издание, «обретение некой политической самостоятельности при сохранении отличных отношений с финансовым ядром Партии регионов принесло звание «Миссис Конгениальность» Раисе БОГАТЫРЕВОЙ. Она стала последним политиком в списке».

Редакция журнала также выделила двух спортсменов – футболиста Анатолия ТИМОЩУКА и боксера Виталия КЛИЧКО. Первого - за спортивные свершения – победу в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы, второго – за морально-волевые качества. Единственным человеком в списке, отмеченным «Корреспондентом», который не имеет отношения ни к политике, ни к спорт,у стала Ольга КУРИЛЕНКО – первая украинская актриса, сыгравшая одну из главных ролей в одном из самых громких фильмов года – «Квант милосердия».

Кроме того, редакция «Кореспондента» отметила десять человек, оказавших существенное влияние на международную жизнь в уходящем году. Главным из них стал Барак ОБАМА за драматическую победу на выборах Президента США.

Как сообщал УНИАН, по версии журнала «Корреспондент», «Личностью года» стал глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

 

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