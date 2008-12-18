Киев. 18 декабря. УНИАН. Общественные организации выступают за направление им бюджетных средств для предоставления социальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители организаций сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Эксперт Коалиции ВИЧ-сервисных организаций Игорь КАМИННИК сообщил, что в бюджетных учреждениях 52% расходов идет на зарплату работникам, почти четверть - на капитальные расходы и только 21% – так называемые текущие расходы. Он подчеркнул, что на программную деятельность и на предоставление услуг денег нет. По данным эксперта, в мире большинство социальных услуг предоставляются по принципу: кто предложит за меньшие средства более качественные услуги, тот и получает деньги, а неправительственные организации являются важным элементом экономики и гражданского общества.

В свою очередь главный редактор журнала “Вісник благодійності” Владислав КУЧЕРЕНОСОВ отметил, что важным показателем развития гражданского общества является содействие власти в процессе разгосударствления социальной сферы. По его словам, важным инструментом такого разгосударствления является закупка социальных услуг, которые предоставляют НУО за бюджетные средства. Он отметил, что, несмотря за Закон “О социальных услугах”, который вступил в действие 1 января 2005 года, системы предоставления социальных услуг в Украине нет.

Со своей стороны координатор Forum SYD в Украине Алла КЛИМЧУК предложила во время кризиса отказаться от финансирования государственных учреждений и направлять бюджетные средства на предоставление социальных услуг. По ее убеждению, государство должно стать “грантодателем” для организаций, которые предоставляют социальные услуги. Она считает, что следует реформировать Министерство труда и социальной политики в части “социальная политика”, уменьшить “социальные” департаменты в других гуманитарных министерствах, перераспределив средства на реальные социальные программы.