В Украине необходимо создать Программу социальной защиты и реабилитации стомированных больных – эксперты

Киев. 18 декабря. УНИАН. В Украине необходимо создать Программу социальной защиты и реабилитации стомированных больных, заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители общественных организаций, которые занимаются проблемами инвалидов в Украине.

Очерчивая проблемы стомированных больных в Украине, главный проктолог Министерства здравоохранения, директор Украинского проктологического центра Михаил ЗАХАРАШ отметил, что в стране с каждым годом неуклонно растет их количество.

«Рак толстой кишки занимает первое место среди всех онкологических болезней пищеварительного тракта – это связано с возникновением полипов, которые в 90% становятся причиной онкологии. Ежегодно в Украине регистрируют 30-35 тысяч пациентов с раком прямой и ободочной кишки, и до сих пор нет точных данных об общем количестве стомированных больных в нашей стране», - сказал главный проктолог Минздрава.

Он сообщил, что в Украине отсутствует программа профилактики и скрининга рака толстой кишки, поэтому более чем в половине случаев больные оперируются с осложнениями, к тому же в неспециализированных центрах, как следствие – 50-60% хирургических вмешательств заканчиваются стомами. По его словам, обычно, люди трудоспособного возраста и даже дети.

«Такие люди требуют социальной реабилитации в обществе и улучшения качества жизни. Они имеют не только значительную физическую и психологическую травмы, часто они теряют профессию, не могут создать семью. Это катастрофа для родных больного, плюс большие материальные расходы», - сказал М.ЗАХАРАШ.

Он отметил существование огромной проблемы, касающейся оказания помощи таким больным во всех цивилизованных странах, однако они там решаются. В частности, в Беларуси стомированные больные находятся на полном государственном обеспечении.

“Украина – единственная европейская страна, где до сих пор не решены проблемы стомированных. Отношение к этим вопросам свидетельствует о культуре нации в целом, неравнодушии к судьбе человека, проявлении гуманизма, которые мы не можем игнорировать”, - считает М.ЗАХАРАШ.

Справка УНИАН. Стомированные больные – это больные со сложными поражениями кишечника, вызванными онкозаболеванием (свыше 90% всех случаев), неспецифическим язвенным колитом, болезнью Крона или другой сложной патологией. Хирургам, чтобы спасти им жизнь, приходится выводить открытый конец кишки на брюшную стенку с формированием искусственного отверстия, которое называется стомой.

В результате такой операции содержимое кишечника не может выходить из организма естественным путем, а человек теряет способность контролировать этот процесс. В этой ситуации вести нормальный образ жизни является вполне возможным, однако требует определенных знаний, особых навыков и применения соответствующих гигиенических приспособлений (калоприемников).

Такие больные вынуждены менять образ жизни, характер работы или даже перейти на инвалидность. Часто эти люди находятся в очень тяжелом психологическом состоянии, становятся фактически утраченными для общества и это при том, что более 50% из них – люди трудоспособного возраста. Количество стомированных больных, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, достигает 100-150 человек на 100 тысяч населения, в развитых странах – 0,05%-0,1% от всего населения, и их количество продолжает стремительно расти.