Украина по условиям МВФ не может рассчитаться его кредитными средствами с Россией за поставки газа – эксперт

Киев. 19 декабря. УНИАН. Директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН заявляет, что согласно условиям кредитного соглашения с Международным валютным фондом Украина не может рассчитываться кредитными средствами с Россией за природный газ.

Об этом Ю.РУБАН сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Международный валютный фонд единственное, о чем предостерегал, чтобы за счет кредитных средств происходили расчеты с Россией за поставленный природный газ. Такое предостережение было высказано МВФ”, – сказал Ю.РУБАН.

Эксперт также не прогнозирует каких-то санкций Международного валютного фонда против Украины за резкую девальвацию национальной валюты. “Согласно Меморандуму, ключевым тезисом была не фиксация курса на каком-то уровне, а тезис о преодолении текущего негативного сальдо во внешней торговле. И там было четко прописано, откуда это сальдо берется – это чрезмерный уровень потребления внутри страны, огромная разница между ценами, в частности, входной ценой на импортируемый природный газ и ценой для конечного потребителя. Поэтому, очевидно, как средство преодоления такого дефицита – и Украина, к сожалению, не оригинальна в этом – действительно, это снижение курса, то есть девальвация национальной валюты”, - пояснил эксперт.

По мнению Ю.РУБАНА, девальвация гривни является “неприятным шагом”, но такой шаг уже привел к первым результатам. “Судя по той публичной информации, которая есть на сайте Нацбанка, появились первые признаки, что эта девальвация дает первые результаты – увеличиваются поступления от экспорта. Еще рановато говорить об этом как о тенденции, но какие-то признаки этого есть. У меня есть подозрение, и, возможно, такие данные уже есть в правительстве, что где-то нащупывается дно этого курса. Все-таки я думаю, что этот механизм сработает”, - сказал эксперт.

В то же время, по его мнению, Национальный банк должен был раньше ограничить возможности банков относительно валютных спекуляций. “Дискуссия о том, почему одному банку выдали такую сумму рефинансирования, другому – другую, – это абсолютно справедливый вопрос. Надеюсь, Национальный банк на него ответит. А вот то, почему не были предусмотрены механизмы, которые связывали бы эти средства и направляли их именно на кредитование реального сектора, а не на валютные спекуляции, и почему только сейчас прозвучали первые заявления Нацбанка относительно ограничения деятельности банков на валютном рынке – действительно вопрос. Только этот вопрос нам придется решать здесь, внутри. Я не думаю, что Международный валютный фонд к этому будет иметь, собственный говоря, какие-то претензии”, - сказал Ю.РУБАН.

Как сообщал УНИАН, МВФ принял решение о выделении Украине кредита stand-by на сумму около 16,4 млрд. долларов для преодоления проблем, связанных с экономическим кризисом.

В ноябре Украина получила первый транш кредита на сумму 4,5 млрд. долларов.

10 декабря председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявил, что из предоставленного Украине транша Международного валютного фонда еще не использован ни один доллар.

16 декабря в Секретариате Президента Украины со ссылкой на руководителя Главной службы социально-экономического развития Секретариата Романа ЖУКОВСКОГО сообщили, что в случае необходимости кредит МВФ может быть использован для закупки НАК "Нафтогаз Украины" необходимого объема валюты для погашения долга за полученный газ перед ОАО "Газпром".