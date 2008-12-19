Союз организаций инвалидов Украины организовал в Киеве праздничные мероприятия по случаю Дня Святого Николая

Киев. 19 декабря. УНИАН. Всеукраинская организация инвалидов “Союз организаций инвалидов Украины” в доме Федерации профсоюзов Украины в Киеве организовала праздничную программу по случаю Дня Святого Николая.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель организации Василий НАЗАРЕНКО.

По его словам, эти праздничные мероприятия на протяжении 18-19 декабря организованы с целью развития мировоззрения детей-инвалидов и детей-сирот и постепенного приспособления их к реальной жизни.

Союз организаций инвалидов убежден, что и дети, и взрослые, которые нуждаются в помощи государства и общества, имеют право претендовать на обеспечение их особых потребностей и равных прав и возможностей.

«Праздничное мероприятие – это лишь повод напомнить общественности, что тысячи людей не имеют возможности жить полноценной жизнью», - сказал В.НАЗАРЕНКО. Он отметил, что на сегодняшний день в социальной политике наметились определенные сдвиги, и все это благодаря активистам инвалидного движения, которые отдали многие годы для того, чтобы ситуация начала изменяться.

Он рассказал, что праздничная программа включает обзорную экскурсию, вечернюю детско-развлекательную программу, театрализованное представление, выступления детских вокально-хореографических коллективов “Надежда”, “Колибри” и “Рассвет”, а также развлечения с клоунами и подарки от Святого Николая.