В новогодние праздники абонентов компании «ВОЛЯ» ждут подарки!

22 декабря 2008 года. Киев. В новогодние праздники компания «ВОЛЯ» подготовила для своих абонентов целый ряд подарков, а также специальных новогодних предложений от своих партнеров.

Так, с 29 декабря по 2 января все абоненты услуги «Воля Преміум ТВ» получат возможность промо-просмотра всех пакетов телевизионных программ (за исключением пакета «Нічний»). А с 29 декабря по 8 января абоненты смогут бесплатно заказать четыре фильма популярного дополнительного сервиса «видео-по-запросу»: «Шальные деньги», «Ограбление на Бейкер Стрит», «Астерикс и викинги» и «Новый парень моей мамы».

Пользователи услуги «Воля Бродбенд» получат возможность на протяжении января одного бесплатного заказа дополнительного сервиса «Нічний безліміт» или «Безліміт Weekend» в зависимости от используемого тарифного плана.

Кроме того, все абоненты получат замечательные подарки от партнеров компании:

• Национальная торговая сеть красоты и здоровья «КОСМО» в период с 22 декабря 2008 года по 15 января 2009 года предлагает скидку 20% на приобретение парфюмерии и декоративной косметики в любом из киевских магазинов «КОСМО».

• Абонентов компании «ВОЛЯ» также ждут специальные цены и гарантированный новогодний подарок в интернет-магазине www.portamix.com.ua в период с 15 декабря по 31 января.

Детальная информация о новогодних подарках, а также о действующих акциях находится в разделах «Специальные предложения» каждой из услуг компании.

Напомним, что еще один важный подарок и бесспорное удобство получили все абоненты компании «ВОЛЯ» в виде возможности оплаты услуг на своем Персональном сайте, без комиссионных и очередей, в любое день и в любую погоду!

С Новым годом и счастливого Рождества!

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером телекоммуникационных услуг, и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг — кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.

Алина Сигда

Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ

Тел. / факс: 207-70-92

info@volia.com

www.volia.com