Сегодня распорядитель имущества «Киевреконструкции» и инвесторы проведут акцию протеста у Генпрокуратуры

Киев. 22 декабря. УНИАН. Сегодня в 12.00 распорядитель имущества ОАО «Киевреконструкция» Василий КУЗЬМЕНКО совместно с ОО «Общественный суд Украины», инвесторами и активистами акции «Достали» проведут митинг протеста возле Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом В.КУЗЬМЕНКО сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в ходе митинга генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО будет вручено письмо с требованием разобраться в законности принятых прокуратурой решений и закрыть уголовные дела, которые существенно тормозят процесс достройки проблемных объектов ОАО «Киевреконструкция» и получение инвесторами своих квартир.

В.КУЗЬМЕНКО пояснил, что его как выполняющего обязанности руководителя ОАО «Киевреконструкция» обвиняют в нарушении трудового законодательства и превышении власти или служебного положения. При этом ему инкриминируют подделку документов, печатей и штампов.

В.КУЗЬМЕНКО считает, что дела возбуждены с «грубейшими нарушениями норм Уголовно-процессуального кодекса Украины», без надлежащих проверок. Он добавил, что если акция не принесет ожидаемого результата, то за ней последуют судебные разбирательства.

По словам распорядителя имущества компании, на сегодняшний день продолжаются переговоры с некоторыми банками о возможности привлечения финансирования на достройку объектов «Киевреконструкции». В частности, подписаны договора, в соответствии с которыми будет проведен аудит и оценена стоимость достройки жилого комплекса «Три Богатыря» по ул. Борщаговской, 182. При этом он добавил, что для погашения задолженности перед подрядчиками некоторые из них включены в реестр кредиторов, а с другими подписаны договора на оплату тех работ, которые остановить нельзя.

В.КУЗЬМЕНКО подчеркнул, что без участия активов «Киевреконструкции» и продажи имущества достройка объектов невозможна.

«Наше желание – использовать активы, чтобы достроить дома. Поэтому любое давление делает невозможным скорейший поиск активов для достройки», – резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного управления правами акционерного общества «Киевреконструкция».

Хозяйственный суд Киева 17 октября т.г. вынес решение о начале производства по делу о банкротстве ОАО «Акционерная компания «Киевреконструкция». Заявителем по делу является ООО «Коммерческая фирма «Престиж трейд», сумма иска составляет 9,625 млн. грн.