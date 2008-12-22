В сотом номере журнала “Главред” опубликован ряд статей известных иностранцев об известных украинцах

Киев. 22 декабря. УНИАН. В юбилейном, сотом номере журнала “Главред” опубликован ряд статей известных иностранцев об известных украинцах.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили руководители издания.

По словам президента холдинга “Главред-медиа” Виктора ШЛИНЧАКА, главной идеей юбилейного номера стала публикация материалов известных в мире людей, которые написали об известных украинцах. Фактически, это была попытка рассказать историю последних двух лет, которые прожили Украина и мир, через портреты людей – наших современников, которые повлияли на развитие украинской и мировой политики, культуры, жизнь в целом. По словам В.ШЛИНЧАКА, “поскольку обо всех украинских героях и их достижениях было написано уже немало, возникла идея, чтобы авторами этих портретов стали не менее известны личности, чем герои их рассказов”.

Главный редактор журнала “Главред” Алёна ГЕТЬМАНЧУК рассказала, что на момент старта проекта редакция даже не подозревала, что процесс написания сильными мира сего обнажит и интересные подробности об истинных, а не наигранных на камеру отношениях между многими известными персонами. “Мы, например, убедились, что для Владимира ПУТИНА в Украине нет более близкого и надежного товарища, чем Виктор МЕДВЕДЧУК. Узнали, что Билл КЛИНТОН по-настоящему восторгается лишь одним украинцем – Виталием КЛИЧКО, а вчерашняя модель Ольга КУРИЛЕНКО действительно вызвала невиданный фурор в западных культурных столицах, когда сыграла 22-ю девушку Джеймса Бонда”, – отметила главред журнала.

Художественное оформление номера осуществила молодая киевская художница Анастасия ПОДЕРЕВЯНСКАЯ.