Журналисты при подготовке материалов на медицинскую тему часто нарушают право на конфиденциальность информации – юрист

Киев. 22 декабря, УНИАН. Юрист, эксперт медицинского права Людмила СОЛОП отмечает, что журналисты при подготовке материалов на медицинскую тему часто нарушают право на конфиденциальность информации.

Об этом она сказала в ходе круглого стола в агентстве УНИАН на тему «Слово, которое разрушает: особенности информирования о незащищенных и уязвимых группах».

“На сегодня мы можем увидеть огромное количество сюжетов, когда журналисты проводят съемку в медицинских учреждениях, снимают пациентов, не спрашивая их согласия. Это происходит из-за незащищенности пациента, который боится, что может быть ухудшение медицинской помощи, и поэтому никак не реагирует на такие набеги”, - сказала она.

При этом юрист отметила, что с юридической точки зрения даже факт того, что человек находится в больнице, уже является врачебной тайной.

По словам Л.СОЛОП, нарушить врачебную тайну может исключительно медицинский работник. Что касается журналистов, то, по словам юриста, можно говорить лишь о конфиденциальности информации, когда герой сюжета предоставляет информацию при условии сохранения определенных данных в тайне. Она отметила, что бывают случаи, когда журналисты распространяют информацию, несмотря на то, что пациент против.

Кроме того, Л.СОЛОП отметила, что журналисты часто подают недостоверную информацию на медицинские темы. “Мы столкнулись с тем, что вообще медицинская тематика достаточно специфическая и сложная. У нас, как правило, нет журналистов, которые бы специализировались исключительно на проблемах здоровья”, - сказала она.

По словам Л.СОЛОП, бывают случаи, когда материалы написаны приблизительно, без привлечения экспертов, которые бы могли качественно исправить ошибки, чтобы информация была донесена к людям объективно.

“Проведенные тренинги для журналистов засвидетельствовали, что если журналисту ставится задача написать о медицине, например, о прививке, достоверность такой информации была достаточно низкой, то ее писали приблизительно, а то, что недослышали, не считали нужным переспросить у специалиста”, - сказала она.