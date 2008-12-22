Минсемьи будет пытаться сохранить объемы финансирования отраслевых государственных программ на уровне 2008 года – Павленко

Киев, 22 декабря. УНИАН. Министерство по делам семьи, молодежи и спорта будет пытаться сохранить в 2009 году объемы финансирования отраслевых государственных программ на уровне текущего года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

“Мы уже предоставили все предложения относительно максимального урезания финансирования аппарата министерства, полностью сняли все программы, связанные с ремонтами, и т.д. Кроме того, мы предоставили предложения относительно сокращения аппарата министерства. И такое сокращение на уровне 25 должностей, то есть около 10%, уже произошло. Мы понимаем, что министерство максимально должно сохранить средства для реализации ключевых государственных позиций”, - Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр выразил убеждение, что в 2009 году не может быть радикального уменьшения финансирования отраслевых государственных программ. “В частности, это касается программ, направленных в поддержку олимпийского спорта, спорта высших достижений, детско-юношеского спорта, физической культуры. Поэтому мы надеемся, что сохранятся объемы в этом году в финансировании программ, хотя и понимаем, что это будет меньше, чем в этом году на 30%, учитывая инфляцию и курс”, - добавил он.

В то же время Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что министерство готово к максимальной оптимизации своих расходов.

“Но мы будем бороться за нашу сферу максимально всеми возможными средствами. Я уверен, что никаких уменьшений не должно быть на программы, связанные также с защитой детства в Украине, с поддержкой детей-сирот, с преодолением детской беспризорности”, - заявил министр.