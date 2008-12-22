Лидер центра “Женская сеть” призывает СМИ объективно подавать информацию о секс-меньшинствах

Киев. 22 декабря. УНИАН. Глава координационного совета информационно-образовательного центра “Женская сеть” Лайма ГЕЙДАР призывает журналистов объективно подавать информацию о секс-меньшинствах.

Об этом она сказала в ходе заседания круглого стола в УНИАН на тему “Слово, которое разрушает: особенности информирования о незащищенных и уязвимых группах”.

Л.ГЕЙДАР отметила, что СМИ являются очень важным инструментом для формирования толерантного отношения к так называемым маргинальным группам населения.

По ее словам, журналисты должны излагать факты, предоставлять объективную информацию о таких группах, но иногда они дают свои оценочные суждения.

“Когда журналист сосредотачивается на фактах, он почему-то сосредотачивается на “жареных” фактах, на морализаторстве, хотя журналистика - это не морализаторство, это просто подача достоверной, непредвзятой информации”, - сказала она.

По мнению Л.ГЕЙДАР, это приводит к тому, что гомосексуально ориентированные люди, которые присутствуют в любой стране, причисляются к так называемым маргинализированным стигматизированным группам.

Л.ГЕЙДАР считает, что сообщения о секс-меньшинствах, поданные с такой точки зрения, приводят к тому, что общество не получает правдивую информацию о них, и простой гражданин не может правильно оценить ситуацию и сделать свои выводы.

“Хочу отметить, что никто не давал морального права журналистам осуждать образ жизни людей, о которых они пишут. И если тебе нечего сказать, то лучше помолчи, но если ты пишешь о каких-то важных вещах, то нужно обращаться к общественным организациям, а не только в Минздрав, к чиновникам. В современной журналистике хороший тон - спрашивать мнение у тех людей, о которых ты пишешь”, - добавила она.