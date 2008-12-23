Виртуальная флешка e-Disk от УКРНЕТ будет увеличена до 4 Гб

К Новому году все пользователи виртуальной флешки e-Disk получат подарок: её объём будет увеличен до 4Гб. Теперь e-Disk вполне может потеснить материальные носители данных – сервис бесплатный, доступный всем и всегда, а теперь ещё и с увеличенным объёмом.

Мы храним на компьютере массу важной информации: документы, электронные книги, музыку, фильмы, фотографии, видео и не только. Однако в поездке или на встрече компьютер не всегда доступен, ноутбука может не оказаться под рукой, а постоянно носить с собой флешки с необходимыми документами не так уж удобно.

Поэтому виртуальная флешка e-Disk для хранения информации в Интернете стала не только оптимальным решением данной проблемы, но и удачным сочетанием простоты и удобства. Так что теперь у каждого постоянного пользователя сервисов компании появилось свое персональное файлохранилище.

В канун зимних праздников такой подарок будет как нельзя кстати: оживить новогоднюю вечеринку и поделиться впечатлениями о праздничных событиях не составит проблем. е Disk позволяет отказаться от невместительных флешек и хрупких компактов – на виртуальную флешку намного проще и быстрее загрузить фотографии, фильмы, праздничные открытки, видео-поздравления, и в любое время дополнять их новыми, полученными от друзей.

По словам разработчиков, e-Disk является не просто аналогом физических носителей данных благодаря своей доступности и функциональности. Это совершенно новый подход к хранению информации, уникальная услуга, которая будет активно развиваться и в будущем. В частности, cкоро пользователи виртуальной флешки e-Disk получат новые преимущества: они смогут предоставлять друзьям доступ к отдельным файлам и создавать общие папки на виртуальной флешке.

Справка о сервисе

e-Disk - это виртуальная флешка для хранения информации в Интернете. В сентябре 2008 года e-Disk бесплатно получили все пользователи украинской электронной почты FREEMAIL, а также те пользователи Сети, которые зарегистрировали аккаунт УКРНЕТ. Пользователи сервиса могут бесплатно хранить на e-Disk любое количество файлов в течение неограниченного периода времени. Важным преимуществом сервиса является его размещение в украинской сети UA-IX, что существенно снижает расходы украинских пользователей на трафик, а также увеличивает скорость доступа к ресурсу.

Автор: Ukr.net