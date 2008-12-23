Почта FREEMAIL собирает адреса

Самая популярная украинская электронная почта FREEMAIL предоставила своим пользователям возможность отправлять письма с других электронных адресов, не покидая почту FREEMAIL.

Пользоваться этой функцией просто. Для этого в настройках почты FREEMAIL нужно зарегистрировать свои дополнительные адреса и активировать их. А при отправке письма просто выбрать нужный адрес из своего списка. Причем FREEMAIL позволяет зарегистрировать до 10 личных и корпоративных e mail, что особенно актуально в современных условиях, когда высокая мобильность и возможность постоянного поддержания переписки может сыграть решающую роль: на деловой встрече или перед экзаменом, дома или на работе.

Нововведение значительно упростит работу c разными почтовыми ящиками. В среднем Интернет-пользователь имеет до 5 дополнительных e-mail для разных целей. Соответственно, для того, чтобы отправлять письма с каждого из них, ему приходится заходить на 5 сайтов. Теперь этой необходимости больше нет.

Справка о FREEMAIL.

FREEMAIL – самая популярная украинская электронная почта, которая обслуживает более 4,5 млн. почтовых ящиков и имеет наибольшую базу украинских пользователей.

FREEMAIL отличается высоким сервисно-технологическим уровнем (почта имеет мощную защиту от спама благодаря внедрению уникальных спам-фильтров) и высокой скоростью работы (доставка и отправка письма занимает меньше одной секунды). Все пользователи FREEMAIL могут бесплатно и бессрочно хранить свой файлы на виртуальной флешке e Disk и отправлять большие файлы объемом до 1,5 Гб. К услугам клиентов FREEMAIL – квалифицированная служба поддержки, которая работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

В 2007 и 2008 гг. на Международном фестивале-конкурсе «Выбор года» в Украине электронная почта FREEMAIL становилась «Украинской электронной почтой года».