УКРНЕТ раздает закладки

Компания УКРНЕТ готовит приятный сюрприз украинским Интернет-пользователям – сервис закладок, который позволит им хранить, управлять и систематизировать каталог любимых ссылок, а также пользоваться ими постоянно.

Закладки – это сохраненные Интернет-ссылки в браузере, которые пользователь выбрал в качестве излюбленных сервисов.

С помощью сервиса закладок от УКРНЕТ можно будет не только добавлять, удалять, и систематизировать каталог избранных ссылок, но и синхронизировать их с имеющимися закладками в браузере с помощью опции импорта-экспорта. Кроме того список ссылок можно будет пополнять, набирая адрес вручную или копируя ссылку понравившегося ресурса из адресной строки по мере нахождения новых интересных сервисов в Сети. Упорядочить любимые ссылки можно создавая папки и наполняя их закладками по тематикам. При этом отсутствуют ограничения по количеству закладок в каталоге и времени их хранения.

Интересной особенностью сервиса является доступ к закладкам. Если обычно закладки хранятся в браузере, то не всегда можно ими воспользоваться (например, когда вы дома, а закладки остались на рабочем компьютере). Закладки на УКРНЕТ хранятся в Интернете и становятся доступны при авторизации. Таким образом, каждый пользователь УКРНЕТ получает постоянный доступ к каталогу своих ссылок и сохраняет конфиденциальность.

Доступ к закладкам будет осуществляться из левого бара-панели, который откроется при нажатии на соответствующую иконку на любом сервисе ukr.net. Таким образом, доступ к любимым ссылкам не требует открытия дополнительной страницы или установки программного обеспечения.

Справка о компании

Компания УКРНЕТ бал создана в 1998 году. За 10 лет своего существования она стала ключевым игроком в украинском Интернете. Сегодня УКРНЕТ – это самые популярные в своих категориях сервисы – портал www.ukr.net, электронная почта FREEMAIL, виртуальная флешка E-Disk, крупнейшая база вакансий и резюме JOB, сайт гороскопов ОРАКУЛ, киноафиша KINO, телегид TV, видео-хостинг PLAY!, и городской справочник CITY.

Компания УКРНЕТ является двухкратным победителем на Международном фестивале-конкурсе «Выбор года» в Украине в двух номинациях: портал ukr.net стал «Украинским Интернет-порталом года», а почта Freemail – «Украинской электронной почтой года» в 2007 и 2008гг. А в 2008г. еще один сервис компании – портал JOB.ukr.net стал победителем в нововведенной номинации «Украинский сайт трудоуйстройства года».