Государственный центр занятости прогнозирует увеличение в 2009 году уровня безработицы до 9%

Киев. 23 декабря. УНИАН. Государственный центр занятости прогнозирует увеличение в 2009 году уровня безработицы в Украине до 9% против 6,2 % в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Государственного центра занятости, руководитель исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы Владимир ГАЛИЦКИЙ.

«Ситуация на рынке труда является сложной во всех регионах – и на западе, и на востоке страны, поскольку спрос на рабочую силу ежедневно сокращается. Уже до конца года в Государственном центре занятости будет зарегистрировано свыше 900 тыс. человек, что на 36% больше, чем было в начале текущего года», - сказал В.ГАЛИЦКИЙ.

По его словам, ожидается, что в 2009 году в службу занятости обратится от 2,9 млн. до 3,5 млн. человек. «Я это говорю не для нагнетания ситуации. Это реальный факт, и я не имею права замалчивать этот факт. Введение режима неполной занятости, сокращение работников, увеличение количества получателей пособия по безработице, с одной стороны, и сокращение отчислений в Фонд общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, с другой стороны, в 2009 году приведет к дефициту бюджета фонда», - уточнил он.

В.ГАЛИЦКИЙ сообщил, что ежедневно количество незанятых, которые обращаются в государственную службу занятости, увеличивается на 9-11 тысяч человек, а количество рабочих мест наоборот сокращается ежедневно на 2 тысячи. «Но даже в таких условиях государственная служба занятости ежедневно трудоустраивает от 4 до 4,5 тысяч незанятых граждан. В результате кризиса наиболее остро пострадали предприятия банковской и финансовой сферы, сферы операций с недвижимостью, горно-металлургического комплекса, химической, машиностроительной и перерабатывающей промышленности», - отметил руководитель Государственного центра занятости.