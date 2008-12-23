Украина не намерена в условиях кризиса ужесточать условия выдачи разрешений на работу иностранцев - Центр занятости

Киев, 23 декабря. УНИАН. Украина не намерена в условиях кризиса ужесточать условия выдачи разрешений работодателям для приема на работу иностранных граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Государственного центра занятости, руководитель исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы Владимир ГАЛИЦКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Введение ограничений на привлечение иностранных граждан не планируется. На сегодняшний день их небольшое количество – всего 22 тысячи человек в целом по стране», - сказал В.ГАЛИЦКИЙ.

По его словам, в основном иностранные граждане заняты на рынке финансовых и банковских услуг, а также в строительной отрасли. «В основном - это финансисты и топ-менеджеры. Граждане Китая и Турции работают преимущественно на строительных производствах – в основном в Крыму, Киеве и Донецке», - уточнил он.

В то же время В.ГАЛИЦКИЙ сообщил, что в 2009 году планируется ввести ряд законодательных изменений в случае приема работодателями на работу иностранных граждан. «Мы предлагаем ввести для иностранных граждан взнос в Фонд социального страхования на случай безработицы, поскольку они занимают рабочие места, которые могли бы занять наши граждане. До настоящего времени такой взнос не оплачивался», - отметил директор Государственного центра занятости.

Кроме того, по его словам, изменения коснутся и условия привлечения иностранцев к работам по подготовке Евро-2012. «Если раньше был закон, который разрешал победителям тендеров привлекать иностранцев для строительства объектов Евро-2012 без разрешения, то теперь даже для победителей тендерных процедур будут выдаться разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Других изменений не планируется», - подчеркнул В.ГАЛИЦКИЙ.