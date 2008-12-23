Волынец считает, что новый Трудовой кодекс существенно ухудшит положение трудящихся

Киев. 23 декабря. УНИАН. Народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ убежден в том, что в случае принятия нового Трудового кодекса, предложенного Партией регионов, существенно ухудшится положение трудящихся.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Эти манипуляции, которые происходят (вокруг Трудового кодекса - УНИАН) существенно ухудшат положение трудящихся", - сказал М.ВОЛЫНЕЦ.

В свою очередь председатель центра социальных исследований Конфедерации свободных профсоюзов Украины Алексей КЛЯШТОРНЫЙ также подверг критике проект нового кодекса, одним из соавторов которого является председатель Федерации профсоюзов Украины Василий ХАРА. "Его (кодекса) цена будет дорогой, потому что в нем не предусмотрена ответственность работодателей за невыполнение обязательств, а предусмотрена лишь ответственность наемного рабочего", - сказал он, добавив при этом, что таким образом работодатели "смогут закрыть доступ профсоюзов к предприятиям".

Вместе с тем А.КЛЯШТОРНЫЙ не исключает, что авторы проекта нового кодекса выполняют "какую-то программу, чтобы если не уничтожить профсоюзы, то существенно подорвать их авторитет".

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, М.ВОЛЫНЕЦ согласился с тем, что сегодня профсоюзы в полной мере не могут защищать интересы трудящихся, в том числе и из-за их политизации. "Если профсоюзы политизируются, то это будет провал", - сказал он. В то же время, комментируя акции протеста ПФУ, М.ВОЛЫНЕЦ выразил уверенность в том, что для защиты интересов людей "идти просто под стены Кабинета министров - это ничего не решит, профсоюзам нужно действовать последовательно". Однако он не исключает, что возглавляемый им профсоюз может присоединиться к акциям протеста, если они не будут заполитизированы.