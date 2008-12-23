Ветеранские организации инициируют проведение в Украине международной акции “Мы - наследники Победы”

Киев. 23 декабря. УНИАН. Ветеранские организации инициируют проведение в Украине в 2009-2010 годах международной патриотической акции “Мы - наследники Победы”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили руководители ветеранских организаций Украины сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Представители ветеранских организаций отметили, что причинами проведения пресс-конференции стали не только их патриотические инициативы, но и ненадлежащая деятельность, недостаточное внимание украинской власти к вопросам подготовки и отмечания 65-й годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в 2009 году и 65-й годовщины Победы во Второй Мировой войне в 2010-м.

В связи с этим ветераны высказали мнение, что в этом вопросе Украина имеет худшую ситуацию по сравнению с другими странами СНГ.

“Сегодня мы выступаем с большой патриотической инициативой – в ходе подготовки и празднования 65-й годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков и 65-й годовщины Победы во Второй Мировой войне 1941-1945 годов провести в Украине в 2009-2010 годах международную акцию “Мы – наследники Победы””, - сказал президент Международного благотворительного фонда “Союзники” Анатолий ХИЖНЯК.

Он отметил, что главной целью акции является засвидетельствование глубокого почета солдатам Победы, большой благодарности от потомков всем фронтовикам Великой Отечественной войны и развитие и приумножение героических традиций.

“Наше задание – наполнить новым содержанием, целенаправленностью и масштабом работу по патриотическому воспитанию граждан Украины, особенно молодежи и детей, как важнейшей ценности будущего нашей страны”, - подчеркнул А.ХИЖНЯК.

В свою очередь председатель совета Организации ветеранов Украины Валентин АНАСТАСИЕВ отметил, что исключительно важным значением акции является консолидация духовно-этического единства украинского народа, привлечение внимания общества к проблемам и потребностям ветеранов войны, поиска действенных мер для их безотлагательного решения.

“Я болезненно переживаю из-за преступной бездеятельности нашего правительства в деле, которое касается ветеранов Великой Отечественной войны. Очевидно, что сегодня в Украине не уделяют надлежащее внимание этому делу”, - констатировал бывший начальник Генерального штаба ВС Украины Анатолий ЛОПАТА.

С целью реализации своих патриотических инициатив и защиты прав ветеранов на надлежащую социально-экономическую поддержку в государстве ветеранские организации заявили о создании всеукраинского общественного движения “Армия победителей”.

“Мы выходим из окопов и сами себя будем защищать!” – отметил А.ХИЖНЯК.

В связи с этим ветераны призвали органы государственной власти, общественность, научные и образовательные учреждения, общественные, ветеранские и религиозные организации, творческие союзы и фонды, представителей деловых кругов и диаспоры обратить внимание на патриотические инициативы и активно участвовать в них.

Справка УНИАН. Ежегодная международная акция “Мы – наследники Победы!” проводится в соответствии с соглашением Совета министров иностранных дел СНГ от 16 октября 2006 года. Акция вошла в план основных мероприятий по подготовке и празднованию 65-й годовщины Победы во Второй Мировой войне 1941-1945 годов, утвержденный на саммите Глав государств СНГ 10 октября 2008 года в Бишкеке.

До сих пор акция “Мы – наследники Победы!” в Украине еще не проводилась.