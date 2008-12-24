В обострении украинско-российских газовых отношений эксперты склонны винить власти Украины

Киев. 24 декабря. УНИАН. Украинские эксперты склонны больше винить в нынешнем обострении украинско-российских газовых отношений власти Украины, чем России.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты экспертного опроса на тему «Причины украинско-российских газовых конфликтов», проведенного Центром исследований корпоративных отношений (г. Киев), были представлены сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам вице-президента Центра исследований корпоративных отношений Ростислава ИЩЕНКО, эксперты признают наличие экономического давления России на Украину в газовом вопросе (75% дали позитивный ответ на этот вопрос), но отрицают наличие политического давления (71% экспертов дал отрицательный ответ).

При этом он добавил, что характерно, что переоценка позиции российской стороны происходила одновременно с падением доверия к институтам государственной власти в самой Украине. 55% опрошенных экспертов считают, что вину за конфликты в газовой сфере несёт руководство Украины, в то время как на российских руководителей вину возложили только 9% экспертов.

«Это свидетельствует о том, что в значительной степени украинско-российский газовый конфликт 2005-2006 гг. рассматривался через призму реакции России на смену власти в Украине. Но по мере снижения доверия к украинским властям в 2005-2008 гг., оценка, даваемая её представителями конфликту, перестала восприниматься и поддерживаться экспертным сообществом Украины», – сказал он.

Оценивая деятельность газового посредника в украинско-российских отношениях - компании «РосУкрЭнерго», 25% экспертов полагают, что посредник был полезен в 2006-2007 годах, однако считают, что по мере приближения цен на газ к мировым смысл его деятельности исчезает. С этой позицией практически солидарны ещё 6% экспертов, которые считают, что посредник будет не нужен после перехода Украины на европейские цены на газ. Некоторые из экспертов считают, что посредник может остаться на рынке в качестве одного из его участников после либерализации.

Значительные изменения претерпела также позиция украинских экспертов в вопросе контроля над газотранспортной системой (ГТС). В частности, 73% экспертов считают, что инициатива в споре вокруг ГТС исходит из Киева. Власти Украины пытаются конвертировать в политические и экономические преференции положение страны, как монопольного транзитёра газа из России в Европу. Эксперты, однако, отмечают, что при этом украинской стороной практически ничего не было сделано не только для модернизации ГТС, но даже для поддержания её в рабочем состоянии. Подавляющее большинство опрошенных считает, что состояние украинской ГТС хуже, чем в соседних странах (57%), или вообще катастрофическое (29%).

В результате идея создания обходящих территорию Украины газопроводов получила не только политическое и экономическое, но и технологическое обоснование, а также поддержку стран ЕС.

Справка УНИАН. Экспертный опрос на тему «Причины украинско-российских газовых конфликтов» проводился Центром исследования корпоративных отношений 17-18 декабря 2008 года. Анкеты для опроса были предложены 19 экспертам, специализирующимся в сферах экономики, энергетики и газового бизнеса. Ответы получены от 15 человек, 4 экспертов уклонились от участия в опросе. Часть экспертов (в том числе, сотрудники органов власти Украины и госкомпаний) согласились принять участие в опросе исключительно на условиях анонимности.