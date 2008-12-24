Розничные сети просят правительство решить проблему курсовой разницы по кредитам

Киев. 24 декабря. УНИАН. Розничные сети просят Кабинет министров Украины решить проблему валютного кредитования.

Об этом сообщил президент Украинской торговой ассоциации, председатель наблюдательного совета ЗАО «Фуршет» Игорь БАЛЕНКО сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Он сказал, что курсовая разница на сегодня составляет около 60%, что приводит к тому, что на погашение кредита направляется часть оборотных средств, а это, в свою очередь, приводит к повышению стоимости продукции. По его словам, из ситуации есть два пути выхода: первый – «необходимо погасить курсовую разницу и таким образом дать возможность торговцам рассчитаться по валютным кредитам»; второй – «перекредитование долларовых кредитов гривневыми из бюджета».

И. БАЛЕНКО отметил, что курсовая разница по кредитам, которые погашают торговые сети, на сегодня составляет около 2 млрд. грн.

В то же время, как утверждает генеральный директор Украинской торгово-промышленной конфедерации Игорь КИШКО, критический курс, при котором торговые сети могут рассчитаться по кредитам, составляет 7 грн./долл. США.

Он уверен, что если не решить проблему, то в скором времени задолженность торговцев перед производителями значительно увеличится. "Из торговли могут исчезнуть многие товары. Останутся только те товары, у которых быстрый оборот. Это приведет к сокращению ассортимента (с 30 тыс. единиц до 3-5 тыс.), сокращению людей, которые работают в сетях, и в конечном итоге – к уменьшению потребления», - говорит председатель набсовета ЗАО «Фуршет».

Также он отметил, что количество людей, которые задействованы в розничной торговле, на сегодня составляет около 1,5 млн.

По мнению исполнительного директора ПИИ ООО «Русановский мясокомбинат» Андрея ПОРОХА, многие розничные сети вынуждены будут сокращаться при неурегулировании вопроса курсовой разницы. Он уверен, что если на сегодня правительство не поддержит торговлю, в Украине начнется производственный кризис.