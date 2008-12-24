Малый и средний бизнес инициирует создание Антикризисной лиги предпринимателей Украины

Киев. 24 декабря. УНИАН. Представители малого и среднего бизнеса инициируют создание ассоциации «Антикризисная лига предпринимателей Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила предприниматель Алена ДОБРОВОЛЬСКАЯ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, ранее представители малого и среднего бизнеса уже обращались к Кабинету Министров Украины с требованием защитить украинских предпринимателей от последствий непрофессиональных действий государственных органов в условиях экономического кризиса.

Участники ассоциации требуют от Кабмина создать льготную систему кредитования малого и среднего бизнеса, а также рассмотреть вопросы снижения процентных ставок по валютным кредитам для малых и средних предпринимателей, предоставления кредитных отсрочек по кредитным обязательствам, продления срока кредитных договоров на 12 и более месяцев и пересмотра условий погашения валютных кредитов.

На сегодня, по словам А.ДОБРОВОЛЬСКОЙ, организация находится на стадии регистрации, однако уже завтра ее участники намерены начать на майдане Незалежности сбор подписей для того, чтобы обратиться к Кабмину со своими требованиями