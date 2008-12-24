В киевской организации “Единого Центра” не имеют достоверной информации относительно объединительного съезда с НСНУ
14:39, 24 декабря 2008Последние события
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Киев. 24 декабря. УНИАН. Председатель столичной организации партии “Единый Центр” Виктория ЛИСНИЧАЯ не имеет достоверной информации относительно проведения 17 января объединительного съезда партий "Народный Союз Наша Украина" и "Единый Центр”.
Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
«Достоверной информации у меня нет», - сказала В.ЛИСНИЧАЯ.
Как сообщал УНИАН, руководитель одной из областных организаций НСНУ проинформировал агентство, что на 17 января 2009 года планируется проведение объединительного съезда партий "Народный Союз Наша Украина" и "Единый Центр", “под вопросом” - присоединение к ним и Народно-демократической партии.
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