В киевской организации “Единого Центра” не имеют достоверной информации относительно объединительного съезда с НСНУ

Киев. 24 декабря. УНИАН. Председатель столичной организации партии “Единый Центр” Виктория ЛИСНИЧАЯ не имеет достоверной информации относительно проведения 17 января объединительного съезда партий "Народный Союз Наша Украина" и "Единый Центр”.

Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Достоверной информации у меня нет», - сказала В.ЛИСНИЧАЯ.

Как сообщал УНИАН, руководитель одной из областных организаций НСНУ проинформировал агентство, что на 17 января 2009 года планируется проведение объединительного съезда партий "Народный Союз Наша Украина" и "Единый Центр", “под вопросом” - присоединение к ним и Народно-демократической партии.