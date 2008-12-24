“Единый Центр” планирует сформировать группу профессионалов, которая будет разрабатывать антикризисные меры

Киев. 24 декабря. УНИАН. Политическая партия “Единый Центр” планирует сформировать рабочую группу профессионалов, которая будет разрабатывать антикризисные меры.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН председатель Киевской городской организации “Единого Центра” Виктория ЛИСНИЧАЯ.

“Учитывая тот факт, что правительство не справляется с ситуацией, “Единый Центр” предложил создать антикризисную группу, которая объединит специалистов Кабмина, НБУ, СНБО, научных учреждений, представителей фракций Верховной Рады для разработки антикризисных действий”, - сказала она.

В.ЛИСНИЧАЯ отметила, что это должна быть группа профессионалов, а не политиков.

По словам председателя столичной организации “Единого Центра”, антикризисная группа должна провести анализ состояния экономики, выработать план противодействия кризису и предоставить рекомендации, которые станут основой для антикризисных решений власти.

В.ЛИСНИЧАЯ сообщила, что антикризисная группа начнет активно работать после Нового года.

Она также отметила, что “Единый Центр” в следующем году ставит перед собой задачу преодолеть разбалансированность власти. “Сегодня власть напоминает автомобиль, у которого колеса крутятся в разные стороны. Поэтому он буксует на месте, все больше увязая в грязи. Власть является разбалансированной - никто ни за что не отвечает”, - сказала В.ЛИСНИЧАЯ.

Она также отметила, что в партии считают необходимым вернуться к президентско-парламентской модели правления государством. “Мы должны вернуться к президентско-парламентской республике, где главным будет Президент, то есть человек, который будет отвечать за весь народ Украины, ему народ доверил, и именно он должен вести народ к лучшим переменам”, - сказала В.ЛИСНИЧАЯ.