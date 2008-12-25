Эксперты считают, что средний класс в Украине пока не настроен на протестные акции

Киев, 25 декабря. УНИАН. Эксперты считают, что украинский средний класс пока не настроен на протестные акции.

Такие результаты экспертного исследования сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовала заместитель директора Института глобальных стратегий Ульяна КИРИЕНКО.

“Эксперты считают, что протестные настроения сейчас не являются распространенными. Поскольку на активный протест средний класс готов только в результате критической финансово-экономической ситуации. Такое мнение выразили 59,1% экспертов”, - сказала У.КИРИЕНКО.

По ее словам, наибольшим стимулом, способным вызвать протест среднего класса, эксперты назвали “неспособность власти противодействовать кризисным явлениям” (77,3%), “частичную или полную потерю работы” (63,6%), “неспособность расплатиться по кредитам” (54,5%).

“В вопросе организации протестного движения эксперты отдают преимущество разным формам самоорганизации среднего класса. Это свидетельствует о запросе на гражданскую активность, и в то же время о недоверии к существующим формам организаций: профсоюзам, партиям, разным формам общественных объединений”, - считает У.КИРИЕНКО.

Заместитель директора Института глобальных стратегий сообщила, что к среднему классу отнесены граждане, которые имеют доходы от 3,2 тыс. до 21,3 тыс. грн. в месяц.

Институт глобальных стратегий проводил экспертный опрос “Что несет финансовый кризис среднему классу?” 17-24 декабря 2008 года. В опросе приняли участие 22 эксперта (политологи, экономисты, социологи) из разных регионов Украины.