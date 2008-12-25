КЗШВ «Столичный» выпустил лимитированную партию «Советского шампанского» в стиле СССР»

Киев. 25 декабря. УНИАН. Киевский завод шампанских вин выпустил лимитированную партию «Советского шампанского» в стиле СССР”.

Об этом сообщил национальный менеджер по продажам КЗШВ «Столичный» Олег УСТИМЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам менеджера по связям с общественностью и СМИ КЗШВ Полины КУРЧЕВОЙ, лимитированная партия состоит из 5 тыс. бутылок шампанского. Приобрести его можно будет исключительно в фирменных магазинах завода в Киеве, Житомире и Борисполе. Одна бутылка такого шампанского стоит 18,66 грн.

Также О.УСТИМЕНКО отметил, что в следующем году в связи с кризисом завод ожидает незначительное падение производства.

Справка УНИАН. Киевский завод шампанских вин «Столичный» выпускает шампанское с 1954 года. В 2007 г. КЗШВ вошел в группу компаний Henkell&Sohnlein. На сегодня немецкая компания Henkell&Sohnlein владеет 76% КЗШВ «Столичный».

Ассортимент завода составляет около 30 видов шампанского. Основные ТМ: «Советское шампанское», «Українське», «Золоте», «Мускат игристый».

КЗШВ в 2006 году увеличил чистую прибыль в 2,9 раза – с 1 млн. 432,3 тыс. грн. до 4 млн. 111,5 тыс. грн. Доля рынка, по оценкам компании, составляет 23%.

Компания Henkell&Sohnlein Sektkellereien KG основана в 1832 году и зарегистрирована в Австрии. Предприятие является 100% семейной собственностью и состоит в группе «Еткер» (Oetker Gruppe). Компания владеет рядом предприятий в восьми странах Европы.

По результатам 2006 года компания реализовала 204,8 млн. бутылок алкоголя, годовой оборот составил 513 млн. евро.