Движение “Солидарность” проведет форум против “антинародной политики власти”

Киев. 25 декабря. УНИАН. Трудовое движение “Солидарность” 22 января проведет в Киеве Всеукраинский гражданский форум против антинародной политики власти.

Об этом сообщили на пресс-конференции в УНИАН руководители этого движения.

Председатель движения Виктор ГОРОБЧУК рассказал, что “Солидарность” - представитель общественности в политике, и его целью является контроль над властью. По словам В.ГОРОБЧУКА, влияние на власть они осуществляют через общественные объединения и профсоюзы, патриотическую украинскую интеллигенцию, общественных деятелей и активных граждан Украины.

Председатель исполкома “Солидарности” Константин ИЛЬЧЕНКО отметил, что специалисты “Солидарности” готовят предложения Президенту, Верховной Раде и Кабинету министров. В этих документах предлагаются для немедленного внедрения первоочередные меры относительно изменений к избирательному законодательству, четкого определения полномочий ветвей власти, децентрализации бюджетной системы. Такие предложения руководству страны будут поданы в виде ультиматума с указанием конкретного срока выполнения. Если руководство страны не примет к сведению предложения “Солидарности”, то они оставляют за собой право в рамках норм Конституции и действующего законодательства Украины выступить с предложением об объявлении всеукраинского референдума по перечисленным вопросам, которые являются первоочередными мерами для реформирования системы управления и развития государства. К.ИЛЬЧЕНКО отметил, что если народные избранники не захотят исполнять свои обязанности в интересах народа, “Солидарность” будет вынуждена обратиться к Президенту как гаранту соблюдения прав граждан с предложением использовать свое конституционное право на введение в государстве чрезвычайного положения на срок, который необходим для проведения срочных реформ, указанных в предложениях движения.