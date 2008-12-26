Эксперты негативно оценивают действия власти и оппозиции в 2008 году

Киев. 26 декабря. УНИАН. Эксперты негативно оценивают действия в 2008 году власти и оппозиции.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Центра социологических и политологических исследований “Социоизмерение” Сергей ТАРАН, подытоживая результаты эксперт-опроса “Как работала власть и оппозиция в нынешнем году и что нас ожидает в будущем”.

“Эксперты дают довольно низкие оценки как власти и оппозиции, так и институтам вне политики, которые действовали в Украине на протяжении 2008 года. В то же время, по пятибалльной системе, наилучшие оценки получили средства массовой информации – средняя оценка 3,1, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК – 2,9. Кабинет министров в целом получил среднюю оценку 2,7 и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО – 2,6”, - сообщил С.ТАРАН.

По его словам, наихудшие оценки получил Национальный банк (средняя оценка 1,5), теневое правительство в целом (1,6), а также, в частности, международный блок теневого правительства (1,7).

“Деятельность всех институтов власти оценивается достаточно негативно. Но если выбирать наилучшие оценки среди негативных - среди министров правительства эксперты дали больше всего положительных оценок министру иностранных дел Владимиру ОГРЫЗКО – 40%, министру по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимиру ШАНДРЕ – 33% и министру образования Ивану ВАКАРЧУКУ – 26,6%”, - сообщил эксперт.

В то же время С.ТАРАН не драматизирует ситуацию в связи с низкими оценками экспертов деятельности властных и оппозиционных институтов. “В Украине, несмотря на все негативные тенденции и разочарования, не произошло возврата к авторитарному тренду развития. Согласно всем теориями, которые существуют в политологии, в Украине сейчас должна была бы быть очень серьезная тенденция к смене власти в сторону авторитаризма и к свертыванию демократических процессов. В свое время это произошло, например в России, где после ельцинской оттепели наступило время закручивания гаек и установление более закрытого режима. По теории, в Украине должно было произойти то же самое. Но этого не произошло, и пока еще нет такой тенденции. Это является оптимистичным, и мы можем констатировать, что украинская демократия имеет определенный запас прочности. Но надолго ли его хватит – трудно сказать”, - объяснил он.

Центр социологических и политологических исследований “Социоизмерение” проводил опрос “Как работала власть и оппозиция в нынешнем году и что нас ожидает в будущем” с участием 30 ведущих политических экспертов и экономистов.