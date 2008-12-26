Предприниматель из Бердянска просит у генпрокурора защиты от попыток руководства города завладеть ее имуществом

Киев. 26 декабря. УНИАН. Предприниматель из Бердянска Надежда КУЗЬМЕНКО через СМИ обращается к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой защиты от произвола местных городских чиновников незаконным образом отобрать у нее в интересах других заинтересованных лиц ресторан "Кристалл", который с 2000 года является ее собственностью.

С таким призывом она обратилась к А.МЕДВЕДЬКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Н.КУЗЬМЕНКО, сейчас по ее заявлению прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело по указанным обстоятельствам. Однако она опасается, что дело может быть закрыто, поскольку чиновники неоднократно в беседах с ней утверждали, что у них "все схвачено".

"Я обращаюсь к Генеральной прокуратуре, я обращаюсь лично к Александру Ивановичу МЕДВЕДЬКО за помощью и контролем: не дайте "замять" это дело!" - сказала Н.КУЗЬМЕНКО.