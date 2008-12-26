По итогам 2008 года корпорация «Эталон» увеличила производство автобусов на 8% - до 2 690 штук

Киев. 26 декабря. УНИАН. По итогам 2008 года ЗАО «Бориспольский автозавод» и ЗАО «Черниговский автозавод», входящие в корпорацию «Эталон», произвели 2690 автобусов различных типов, что на 197 штук (на 8%) больше, чем по итогам 2007 года.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил президент корпорации «Эталон» Владимир БУТКО.

Вместе с тем он уточнил, что в связи с экономическим кризисом в четвертом квартале текущего года производство автобусов было значительно сокращено.

«Предприятия корпорации «Эталон» - это сугубо рыночные компании, поэтому мы производим столько продукции, сколько требует рынок. К сожалению, рынок упал сегодня очень низко. Тем не менее, мы с оптимизмом смотрим в будущее, и делаем все для того, чтобы с минимальными потерями пройти кризисную полосу мировой экономики», - сказал В. БУТКО.

Он сообщил, что в связи с падением объемов реализации, на предприятиях корпорации проведена реорганизация производства. Значительно больше внимания уделяется сбыту продукции, гарантийному и послегарантийному сервисному обеспечению.

“В конце сентября начался ребрендинг всего модельного ряда автобусов производства корпорации «Эталон». Городской автобус А079.14 мы назвали «Пролисок», автобус А074 - «Чорнобривець», автобус БАЗ 2215 - «Кручений панич». Автобусы класса «Турист» А079 носят имя «Мальва», а автобус А148 - теплое имя «Соняшник». Наш первенец - грузовой автомобиль мы назвали «Подорожник». Производство грузовых автомобилей «Подорожник» начато на «Бориспольском автозаводе» на базе популярного шасси TATA LPT 613”, - добавил президент корпорации «Эталон».

Он сообщил, что сегодня Научно-исследовательский институт «Эталон» разрабатывает два городских автобуса типа "Low Entry" (низкий вход) габаритной длиной 10 м и 10,8 м, предназначенных для перевозки соответственно 88 и 102 пассажиров (из них - 22 сидячих), автобус «Турист» длиной 8,5 м (35 пассажиров).

“В этих городских автобусах используются похожие конструктивные решения, что обеспечивает высокую степень унификации запчастей, но позволяет применять агрегаты разных производителей. Такой подход делает возможным производство автобусов разных ценовых категорий, в зависимости от потребностей и возможностей рынка: с комплектующими ведущих европейских производителей или с более дешевой комплектацией восточного происхождения (Индия, Китай). На этих автобусах обеспечивается выполнение экологических требований Евро-3 и Евро-4», - отметил В. БУТКО.

По его словам, разработка данных автобусов осуществляется в рамках подготовки Украины к Евро-2012.

Справка УНИАН. ЗАО "Бориспольский автозавод", входящее в корпорацию "Эталон" (г. Киев), – одно из наиболее молодых украинских предприятий в отрасли проектирования и производства автотранспортных средств. Зарегистрировано в апреле 2002 года.

"Бориспольский автозавод" принимает активное участие в реализации Государственной программы "Школьный автобус", утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины 16 января 2003 года.

На заводе освоено производство двух моделей школьных автобусов - особо малого класса БАЗ-2215 "Школярик” и малого класса БАЗ-А079 "Школяр”.

Корпорация «Эталон» объединяет 19 предприятий. В корпорацию входят «Бориспольский автозавод» и «Черниговский автозавод».