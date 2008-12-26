В 2009 году корпорация «Эталон» планирует инвестировать в развитие производства порядка 67 млн. грн.

Киев. 26 декабря. УНИАН. В 2009 году корпорация «Эталон», специализирующаяся на производстве пассажирских автобусов, планирует инвестировать в развитие производства не менее 67 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил президент корпорации «Эталон» Владимир БУТКО.

По его словам, в 2008 году корпорация «Эталон» инвестировала в развитие производства 67 млн. грн. и намерена в следующем году сохранить эти объемы инвестиций.

«Не смотря на кризис, стоять на месте мы не собираемся. Инвестиции будут направлены на завершение строительства второй очереди производственных площадок на «Бориспольском автозаводе», расширение малярных площадей и вспомогательных служб на «Черниговском автозаводе», - уточнил В.БУТКО.

Генеральный директор «Черниговского автозавода» (ЧАЗ) Валерий КУПЦОВ, в свою очередь, сообщил, что ориентировочные инвестиции в создание на ЧАЗе производства грузовых автомобилей «Подорожник» на базе шасси TATA LPT 613, составят в 2009 году 2 млн. долл. «Эти средства необходимы для строительства сборочной линии и приобретения комплектующих. Эти 2 млн. долл. понадобятся, с учетом того, что сами производственные цеха на заводе уже готовы», - добавил В.КУПЦОВ.

Он также отметил, что объемы производства будут соответствовать потребностям рынка. «В 2009 году наше производство будет сбалансировано со сбытом. На существующих производственных площадях мы в состоянии производить 500 грузовых автомобилей ежегодно», - сказал гендиректор ЧАЗ.

Справка УНИАН. ЗАО "Бориспольский автозавод", входящее в корпорацию "Эталон" (г. Киев), – одно из наиболее молодых украинских предприятий в отрасли проектирования и производства автотранспортных средств. Зарегистрировано в апреле 2002 года.

"Бориспольский автозавод" принимает активное участие в реализации Государственной программы "Школьный автобус", утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины 16 января 2003 года.

На заводе освоено производство двух моделей школьных автобусов - особо малого класса БАЗ-2215 "Школярик” и малого класса БАЗ-А079 "Школяр”.

Корпорация «Эталон» объединяет 19 предприятий. В корпорацию входят «Бориспольский автозавод» и «Черниговский автозавод».