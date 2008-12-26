Компания «Адамант» с января 2009 года внедрит в Киеве тарифный план доступа к ресурсам Интернета «Социальный»

Киев. 26 декабря. УНИАН. Компания «Адамант» с января 2009 года введет в Киеве тарифный план доступа к ресурсам Интернета «Социальный». Данный тариф предусмотрен для поддержки и обеспечения доступа к информации социально незащищенных слоев населения, в первую очередь школьников и студентов.

Об этом сообщил президент компании «Адамант» Иван ПЕТУХОВ в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, возможность подключения к максимально удешевленному тарифу «Социальный» будет предоставляться детям-сиротам, находящимся под опекой родственников, инвалидам І группы (подгруппы А и Б), участникам войны, в том числе и воинам-афганцам, а также детям, чьи родители потеряли работу в связи с мировым финансово-экономическим кризисом. Стоимость тарифа «Социальный» на сегодняшний день определена на уровне 20 грн. и в следующем году, скорее всего, меняться не будет.

И.ПЕТУХОВ сообщил, что дополнительно при подключении к сети Интернет по данному тарифу каждому абоненту будут бесплатно предоставлены один IP-адрес по протоколу DHCP, электронный почтовый адрес в домене inet.ua, возможность создания веб-сайта в домене inet.ua, 25 MБ дискового пространства на сервере электронной почты и место под персональную веб-страницу размером 25 МБ.

«На основе этого пакета люди смогут по Skype связываться со своими знакомыми, то есть этот пятимегабитный канал связи предполагает зарубежную составляющую. Мы считаем, что это действительно социальная услуга, и она позволит людям в пределах нашей сети получать информацию, учиться, общаться и иметь доступ к современной медицинской информации», - добавил И.ПЕТУХОВ.

Он также отметил, что компания намерена расширить сотрудничество с райгосадминистрациями Киева с целью уточнения списков граждан, попадающих в перечисленные категории, для предоставления доступа к Интернету на льготных условиях.

«Мы уже больше года работаем с администрацией Дарницкого района и там уже договорились об обмене списками, о предоставлении нам информации для того, чтобы действительно это была адресная помощь нуждающимся в данной услуге пользователям», - сказал И.ПЕТУХОВ.

Данная услуга будет доступна жителям тех районов Киева, где оборудованы точки доступа к Интернету компании "Адамант".

Справка УНИАН. Компания "Адамант" основана в 1992 г. Компания предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг.