Гражданская кампания «Форум спасения Киева» и эксперты рынка выступают за увеличение акцизной ставки на «шмурдяк»

Киев. 29 декабря. УНИАН. Гражданская кампания «Форум спасения Киева» выступает за увеличение акцизной ставки на крепленые вина ("шмурдяк") с 0,5 грн. до 27 грн. до 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный координатор кампании Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«На сегодня на крепленые вина, которые в народе называют «шмурдяком», «чернилами», уставлена намного ниже ставка акцизного сбора. Но если это такой же алкогольный напиток, то он должен облагаться по такой же акцизной ставке», - сказал он.

По его словам, попытка профильного комитета внести на рассмотрение в парламент «законопроект о приведении в соответствие акцизных ставок на «шмурдяки» наткнулась на сопротивление».

«Я лично общался с Денисом ФУДАШКИНЫМ (заместитель министра финансов – УНИАН) на акцизные темы. Он стоит на страже производителей крепленых вин. Я покопался в его прошлом, он пришел в Минфин с предприятия «Черноморская жемчужина», где занимал должность председателя Наблюдательного совета. Это предприятие, в свою очередь, позиционирует себя как крупнейший производитель крепленых вин, - сообщил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Он уверен, что такие действия мешают наполнять бюджет. «Необходимо выдвигать требования относительно того, что такой человек, как ФУДАШКИН, работать в Минфине не может. Я думаю, что в ближайшее время мы будем обращаться к премьер-министру Украины с письмом о снятии его с должности», - отметил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

«В Украине действует Закон «О винограде и виноградном вине». Он очень свободный и допускает фальсификацию», - отметил в свою очередь директор Ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" (СОВАТ) Владимир ДЕМЧАК. По его мнению, необходимо запретить такой напиток, как категорию.

«За 10 месяцев текущего года произведено 16,6 млн. декалитров виноградного вина. Натуральных вин из этого количества – приблизительно половина – 49,5%. Остальное – «шмурдяки». Необходимо принимать государственные решения по этому вопросу», - уверен В.ДЕМЧАК.

По его словам, необходимо контролировать качество продукции, а также провести справедливое налогообложение такого продукта.

«Если продукт называет себя вином и попадает под льготное налогообложение, а в действительности является ликероводочным изделием, потому что в него добавляют и сахар и спирт, то он должен облагаться налогом, как и другие ликероводочные изделия, то есть на градус такого напитка. Тогда покупатель уже понимает, что он покупает, и понимает, что это не вино. На бутылке также должны быть надписи, которые указывают, что это за продукт», - уверен В.ДЕМЧАК.