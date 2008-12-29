Председатель ППУ Габер предлагает провести в Украине люстрацию

Киев. 29 декабря. УНИАН. Председатель Патриотической партии Украины Николай ГАБЕР предлагает провести в Украине люстрацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ГАБЕР заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Первое, что нужно сделать, чтобы пройти кризис и перейти к строительству государства № 1, - это отстранение от власти тех, кто себя дискредитировал, привести к власти ответственных политиков, которые являются патриотами Украины. Нужны новые идеи, новые команды, новые люди”, - сказал Н.ГАБЕР.

По его мнению, в Украине также необходимо ввести административную диктатуру. “Будь то министр, будь то премьер-министр, будь то Президент должны действовать в соответствии с Конституцией и законами”, - объяснил он.

Н.ГАБЕР также сообщил, что ППУ будет инициировать введение запрет для народных депутатов избираться в парламент более чем на один срок полномочий. “Нужно запретить депутатам избираться в Верховную Раду больше, чем один раз подряд. У нас в Верховной Раде есть люди, которые там сидят еще с советского времени. Они меняют левый лагерь на правый, но от того у них нет понимания того, что происходит в стране, потому что они не ходят по улице, не общаются с людьми, они не чувствуют, как действуют их законы”, - добавил председатель партии.

В свою очередь член ППУ Ростислав МАРТЫНЮК считает, что люстрацию необходимо было провести сразу после провозглашения независимости Украины. “Например, в Чехии были люстрированы 140 тысяч чиновников, то есть каждый третий чиновник лишен должности. Сама люстрационная процедура не предусматривает уголовной ответственности: если человек честно декларировал свое сотрудничество с КГБ и другими спецорганами репрессивного режима, то это заканчивалось ее освобождением от должности”, - объяснил он.

Справка УНИАН. Процедура люстрации состоялась в большинстве стран, которые были членами блока Варшавского Договора. В частности, закон “О люстрации” был принят в Польше, Чехии, Болгарии. Люстрация – это запрещение функционерам высокого ранга, которые скомпрометировали себя, на протяжении определенного времени занимать должности в государственном аппарате, баллотироваться в представительские органы, быть судьями и т.д.