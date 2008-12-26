Интернет для социально незащищенных слоев населения от компании “АДАМАНТ”

26 декабря 2008 года на пресс-конференции в УНИАН компания «АДАМАНТ» провела презентацию нового тарифного плана доступа к ресурсам интернет «СОЦИАЛЬНЫЙ», для социально незащищенных слоев населения.

С целью поддержки и обеспечения доступа к информации социально незащищенных слоёв населения (в первую очередь детей, школьников и студентов), а также в рамках развития программы информатизации украинского общества, компания «Адамант» с января 2009 г. вводит в действие новый тарифный план «Социальный».

Возможность подключения к данному тарифному плану предоставляется следующим категориям населения:

- детям сиротам, находящимся под опекой родственников;

- детям, родители которых потеряли работу в связи с мировым экономическим кризисом, в период с 01.11.2008г. по настоящее время, что подтверждается соответствующими документами;

- инвалидам 1 группы (подгруппы А и Б), детям-инвалидам в соответствии со ст.1 и 7 Закона Украины « О реабилитации инвалидов в Украине);

- участникам войны (воинам-афганцам и др. приравненным к ним), в соответствии с п.6 ст.9 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты»

Дополнительно при подключении к сети Интернет по данному тарифу каждому абоненту бесплатно предоставляется:

• один IP-адрес по протоколу DHCP;

• электронный почтовый адрес в домене inet.ua;

• возможность создания веб-сайта в домене inet.ua;

• 25 МБ дискового пространства на сервере электронной почты;

• место под персональную веб-страницу размером 25МБ.

контакты:

тел./факс 38 (044) 566 77 22, 563 05 63,

Петухова Ирина

http://www.adamant.ua