Группа компаний «ИСТИЛ» намерена приобрести контрольный пакет ООО «РБ Капитал-Групп»

Киев. 30 декабря. УНИАН. ОАО «Родовид Банк» и группа компаний «ИСТИЛ» начали переговоры о продаже 51% акций ООО «РБ Капитал-Групп», которое владеет 76,7798% акций банка. Об этом сообщил президент «Родовид Банка» Сергей БУБКА сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, стороны планируют завершить переговорный процесс до 17 февраля 2009 г. Минимальная цена сделки составит 100 млн. долл. США, которые будут полностью направлены на развитие банка.

Как отметил председатель Наблюдательного совета группы компаний «ИСТИЛ» Мохаммад ЗАХУР, в следующем году планируется инвестировать в банк 100 млн. долл. США. «Сеть банков планируем увеличить со 170 до 250», - сообщил он.

Справка УНИАН. ОАО “Родовид Банк” зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 октября т.г. составляли 13,368 млрд. грн., обязательства – 12,155 млрд. грн., собственный капитал – 1,213 млрд. грн.

По данным Национального банка Украины, на 1 октября т.г. уставный капитал банка составлял 435 млн. грн.

Чистая прибыль «Родовид Банка» на 1 октября 2008 г. составляла 72,367 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 октября 2008 г. основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций. «Родовид Банк» контролирует Сергей БУБКА.