Не исключено, что допэмиссия акций ПИБа на 1,1 млрд. грн. будет выкуплена сегодня до конца дня – представитель акционера

Киев. 30 декабря. УНИАН. Не исключено, что дополнительная эмиссия акций «Проминвестбанка» (ПИБ) на 1,1 млрд. гривень будет выкуплена сегодня до конца дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член Правления Slav AG Денис КИРЕЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы хотели бы, чтобы сделка была закрыта сегодня. Чтобы «Проминвестбанк» получил 1,1 млрд. грн. допэмиссия сегодня до конца дня», - сказал Д.КИРЕЕВ.

Как сообщалось, 16 декабря временный администратор “Проминвестбанка” Владимир КРОТЮК сообщил журналистам о том, что акционеры ПИБа, а именно Slav AG и российский «Внешэкономбанк» договорились о совместном участии в финансовом оздоровлении «Проминвестбанка».

В обнародованном на пресс-конференции пресс-релизе говорится о том, что суммарный объем средств для финансового оздоровления ПИБ, предоставленных «Внешэкономбанком» и Slav AG, будет на уровне 2 млрд. долл.

По словам Д.КИРЕЕВА, по завершению сделки «Внешэкономбанк» станет мажоритарным акционером «Проминвестбанка», а Slav AG также останется в составе акционеров ПИБа.

По информации временного администратора, на середину декабря т.г. Slav AG владело 34% акций ПИБа, и еще 34% акций компания имела в своем управлении. При этом собственниками 34% акций «Проминвестбанка» остается семья МАТВИЕНКО, которая была бенефициарным собственником контрольного пакета акций до введения в банке временной администрации.

Временная администрация в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком 7 октября т.г. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа в результате рейдерской атаки стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

Антимонопольный комитет Украины 26 декабря предоставил разрешение российскому "Внешэкономбанку" на приобретение контрольного пакета в ЗАО "Проминвестбанк".