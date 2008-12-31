Сотрудничество инвесторов в оздоровлении «Проминвестбанка»

Временным администратором “Проминвестбанка” 25 декабря 2008 г. утвержден и согласован с Национальным банком Украины План финансового оздоровления банка, представленный акционерами ПИБа - Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк», Российская Федерация) и ООО “СИГНУС”, дочерней компанией SLAV AG (Австрия). Этот План направлен на скорейшее восстановление полноценной и эффективной работы банка.

Своей первоочередной задачей временный администратор и акционеры считают скорейшее восстановление нормальной работы ПИБа.

Среди основных мероприятий плана - увеличение уставного капитала банка на 1,1 млрд.грн. за счет дополнительных взносов акционеров. Денежные средства за акции были перечислены акционерами 30 декабря 2008 г. в полном объеме.

Кроме этого, в ближайшее время инвесторы предоставят “Проминвестбанку” более 7 млрд. грн. в качестве дополнительного финансирования.

Также достигнуты договоренности о привлечении в «Проминвестбанк» ряда крупных клиентов, что, в свою очередь, улучшит его общее финансовое состояние.

Временный администратор и акционеры уверены, что их усилия не только возродят мощь «Проминвестбанка», но и позитивно повлияют на стабильность всей банковской системы Украины.

Восстановление полноценной работы ПИБа положительно скажется на интенсификации украино-российских экономических связей, что особенно важно сегодня для экономик двух стран.