Киев. 9 января. УНИАН. Украинские рынки выступают против введения рыночного налога, заявила народный депутат Украины, член фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Ксения ЛЯПИНА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Она отметила, что проектом закона «О местных налогах и сборах» (№ 3532 от 22 декабря 2008 г.) планируется отменить рыночный сбор. Вместо него планируется ввести рыночный налог, который предусматривает плату не за торговое место, а за каждый метр земельной площади, в том числе и за проходы, проезды, по ставке в 700-7000 раз большей, чем нынешняя ставка рыночного сбора. По словам депутата, при рассмотрении законопроекта о введении рыночного налога для предпринимателей не был уменьшен ни один другой сбор. К.ЛЯПИНА считает, что такие нововведения приведут к уничтожению малого предпринимателя.

По мнению народного депутата Украины IV созыва Владислава АТРОШЕНКО, объектом налогообложения должна выступать не территория, как это указано в законопроекте, а объем оборота рынка.

Участники пресс-конференции отмечали, что потребительская способность рядовых украинцев уменьшается, и они вынуждены покупать товары на рынках.

«Рынки – конкуренты торговых сетей. Мы считаем, что этот законопроект направлен на полное уничтожение рынков», – заявила председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена ВАРНАКОВА. «Мы посчитали, что рынок «7-й километр» может покрыть дефицит государственного бюджета в случае, если будет платить этот налог», – уверена Е.ВАРНАКОВА.

Она прогнозирует, что в случае принятия этого законопроекта, рынки будут закрыты, поскольку рыночный налог ляжет на плечи покупателей, покупательская способность которых и без того снижается.

Е.ВАРНАКОВА также предложила открыть символический рынок под названием «Урядовый». «Там не будет товаров дешевле 500 долларов, надо будет зарабатывать деньги на рыночный налог…», – сказала председатель Черниговского профсоюза предпринимателей.

Она предлагает с 16 января перенести рынок под стены Кабмина, чтобы начать всеукраинскую бессрочную акцию.

По словам участников пресс-конференции, если рынки закроются, то 2,5-3 млн. граждан потеряют работу, а большое колебание ставок налога (от 0,5 до 2,5%) приведет к увеличению коррупции.

Первый заместитель директора ООО «7-й километр» Анатолий БЕРЛАДИН сообщил, что на сегодняшний день собрано более 17 тысяч подписей малых и средних предпринимателей под обращением к премьер-министру с требованием снять этот законопроект с рассмотрения.

Справка УНИАН. Проект закона «О местных налогах и сборах» (№ 3532 от 22 декабря 2008 г.) Верховная Рада Украины приняла в первом чтении 30 декабря 2008 г. В выводах Главного научно-экспертного управления отмечается, что законопроект необходимо доработать, поскольку повышение ряда налоговых ставок является необоснованным.