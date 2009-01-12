Компания Imena.UA объявляет о новой бизнес-стратегии для преодоления последствий IT-кризиса

Киев. 12 января. УНИАН. Крупнейший украинский регистратор доменных имен и хостинг-провайдер компания Imena.UA (ТМ MiroHost.net) в качестве первого шага по преодолению последствий IT-кризиса заявила о передаче практически всех рекламных возможностей компании в распоряжение своих клиентов.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН почетный президент компании Imena.UA Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

По его словам, в условиях кризиса компании должны сосредоточиться на том, чтобы помочь своим клиентам заработать больше денег.

«Единственный путь преодоления кризиса не в том, чтобы экономить и сокращать затраты, а в том, чтобы больше работать и больше зарабатывать», – считает он.

Поэтому, по данным А.ОЛЬШАНСКОГО, компания Imena.UA в 2009 году будет следовать новой бизнес-стратегии. В рамках этой стратегии каждый из хостинговых клиентов компании с 1 февраля 2009 года получит бесплатно от 300 тыс. до 1 млн. баннеропоказов, что в сумме с консультациями специалистов компании Imena.UA будет существенной поддержкой в условиях кризиса.

«Новая стратегия направлена на то, чтобы помочь нашим клиентам зарабатывать больше, при этом помощь в виде медийной рекламы, консультаций по продвижению сайтов и т.д. получат все хостинг-клиенты компании Imena.UA», – отметил директор компании Imena.UA Павел БЛОЦКИЙ.

По его данным, в планах компании также внедрение ряда новых инициатив, направленных на партнерство со своими клиентами.

Справка УНИАН. Национальный регистратор доменных имен компания Imena.UA (торговая марка MiroHost.net) является сегодня лидером украинского рынка. Компания занимает 35% рынка доменных регистраций Украины. На данный момент главными направлениями деятельности компании являются регистрация доменных имен для компаний, организаций и частных лиц во всех существующих в мире доменных зонах, регистрация новых торговых марок в Патентном бюро Украины, предоставление услуг веб-хостинга. Компания входит в группу компаний Internet Invest.