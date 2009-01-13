Виртуальная флешка e-Disk научилась делиться файлами

УКРНЕТ усовершенствовал виртуальную флешку e-Disk: теперь она имеет объем 4 Гб и предоставляет пользователям возможность делиться файлами с друзьями (открывать общий доступ к папкам и файлам).

Подумайте сами - что может быть быстрее, надежнее и удобнее, чем возможность открыть доступ к своим папкам и файлам на виртуальной флешке любому числу нужных людей одновременно, независимо от того, где они находятся в данный момент?

С помощью услуги общего доступа Вы можете поделиться фильмами, музыкой, конспектами или другими файлами, которые находятся на Вашей виртуальной флешке e Disk с другими пользователями FREEMAIL.

Работает все предельно просто: необходимые файлы нужно загрузить на e-Disk, выбрать email-адреса людей, которым нужно делегировать доступ и буквально через несколько секунд они получат соответствующее уведомление. «Срочность» передачи информации – несомненный плюс новой услуги: можно в любой момент предоставить коллеге доступ к презентации, начальнику – к «горящему» отчёту, друзьям – к видеороликам, независимо от их местонахождения.

Услуга защищена «со всех сторон»: вся информация, которой Вы хотите поделиться, будет находиться в отдельной папке на Вашей виртуальной флешке e-Disk и будет доступна только тем людям, которых Вы обозначили как получателей. Таким образом, количество пользователей, которым Вы предоставляете доступ, ограничивается лишь кругом Вашего общения, а значит, информация передается практически из рук в руки.

Кроме того, в конце января на e Disk будет реализована возможность копирования общих файлов в личные папки пользователя, что позволит получить постоянный доступ к нужной информации.

Справка о виртуальной флешке e-Disk

e-Disk - это виртуальная флешка объемом 4 Гб для хранения информации в Интернете. В сентябре 2008 года e-Disk бесплатно получили все пользователи украинской электронной почты FREEMAIL, а также те пользователи Сети, которые зарегистрировали аккаунт УКРНЕТ. Пользователи сервиса могут бесплатно хранить на e-Disk любое количество файлов в течение неограниченного периода времени. Важным преимуществом сервиса является его размещение в украинской сети UA-IX, что существенно снижает расходы украинских пользователей на трафик, а также увеличивает скорость доступа к ресурсу.