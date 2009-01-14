Киевляне связывают с Тимошенко, Януковичем и Яценюком свои надежды на позитивные изменения в Украине - опрос

Киев. 14 января. УНИАН. Жители Киева связывают свои надежды на позитивные изменения в Украине с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО (24,7% опрошенных киевлян), лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ (23,7%) и экс-председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ (18%).

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора центра “Имидж-контроль” Константин МАЛЕЕВ, представляя результаты уличного экспресс-опроса “Доверие киевлян к институтам государственной власти в условиях кризиса. Отношение к газовому вопросу”.

Киевлян спрашивали: «Кто из перечисленных политиков (10 фамилий) может оправдать их надежды в нынешнем, 2009 году?». Респонденты могли выбрать не больше трех политиков.

При этом за Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО свои голоса отдали 14,5%. Остальные ответы распределились следующим образом: 10,2% опрошенных киевлян поддерживают председателя ВР Владимира ЛИТВИНА; 8,6% - лидера СПУ Александра МОРОЗА; 8,5% - лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО; 6% - лидера НРУ Бориса ТАРАСЮКА; 4,5% - народного депутата Анатолия ГРИЦЕНКО; 2,6% - лидера крымских коммунистов Леонида ГРАЧА. Остальные киевляне – 2,8% - заявили, что возлагают свои надежды на другого политика.

В ходе исследования выяснилось, что среди вышеперечисленных политиков больше всего киевляне в 2008 году были разочарованы В.ЮЩЕНКО (48,9%). О разочаровании Ю.ТИМОШЕНКО заявили 31,5%; В.ЯНУКОВИЧЕМ – 18,1%; 9,3% разочаровались в В.ЛИТВИНЕ, 9% - в А.ЯЦЕНЮКЕ.

7,1% респондентов сказали, что больше всего отрицательных эмоций испытывают к А.МОРОЗУ, а 7% - к Б.ТАРАСЮКУ.

5,2%, 5,3% и 5,5% киевлян назвали фамилии А.ГРИЦЕНКО, П.СИМОНЕНКО и Л.ГРАЧА соответственно.

О разочаровании в другом политике сообщили 6,6% опрошенных.

Исследование проводилось 10 января. Было опрошено 1 тыс. респондентов. Погрешность исследования не превышает 3,3%.