Более трети киевлян считает, что российская сторона больше виновата в газовом конфликте - опрос

Киев. 14 января. УНИАН. Более трети киевлян считает, что российская сторона больше виновата в газовом конфликте, чем украинская.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора центра “Имидж-контроль” Константин МАЛЕЕВ, представляя результаты уличного экспресс-опроса “Доверие киевлян к институтам государственной власти в условиях кризиса. Отношение к газовому вопросу”.

Так, согласно результатам опроса, виноватой в газовом конфликте считают полностью Россию 13,2% респондентов, а 25,6% сказали, что скорее Россия. Украину полностью виновной считают 15,7%, а сказали, что, скорее Украина виновата в этом конфликте, - 11,9%.

Вместе с тем четверть респондентов убеждена, что обе страны одинаково несут ответственность за ситуацию с газом. О том, что обе страны в ровной степени виноваты в ситуации, сказали 25,8%. Затруднялись с ответом 7,8% респондентам.

Исследование проводилось 10 января этого года. Была опрошена одна тысяча респондентов. Погрешность исследования не превышает 3,3%.