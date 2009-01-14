Хмара считает, что все политические силы Украины должны объединиться для преодоления газового кризиса

Киев. 14 января. УНИАН. Все политические силы Украины, несмотря на собственные взгляды, касающиеся внутреннего развития страны, должны объединиться для преодоления газового кризиса в отношениях между Украиной и Россией.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил правозащитник, народный депутат Украины I, ІІ и ІV созывов, Герой Украины Степан ХМАРА.

Он выразил убеждение, что перед внешней угрозой руководство государства и все политические силы всегда должны выступать единодушно.

“Я понимаю, что у нас есть проблемы, есть разные взгляды на власть, на правительство и тому подобное, но это наше дело, и мы его решим поже. В данном случае, когда исходит угроза извне, все должны выступать единодушно, даже те, кто является политическими антиподами внутри государства”, - отметил С.ХМАРА.

В то же время, по его мнению, многое зависит не только от власти, но и от людей, которые могут более активной гражданской позицией “заставить политиков действительно действовать в направлении защиты национальных интересов”.